Previsioni meteo 12-15/07, tempo variabile in apertura di week end poi ancora caldo

EVOLUZIONE GENERALE

Mentre sul Nord Europa insiste una moderata circolazione ciclonica, su quella meridionale domina una circolazione anticiclonica con aria calda di matrice nordafricana; sulla nostra regione l’influenza della prima si fa sentire marginalmente all’inizio, con variabilità e alcuni probabili rovesci; prevalgono gli spazi di sereno, salvo appunto qualche nube in più tra venerdì e sabato specie sulle zone interne con temporaneo contenuto calo delle temperature, poi stabilità con temperature in nuova ripresa da lunedì.

Pomeriggio/sera di venerdì 12 luglio

Tempo nel complesso da variabile a localmente instabile con spazi di sereno e addensamenti nuvolosi più insistenti sulle Dolomiti; attese delle precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, più tardive e localizzate sulle zone pianeggianti rispetto a quelle montane, meno probabili su bassa pianura e costa; possibili fenomeni localmente intensi più che altro sull’entroterra; rinforzi di vento sud-occidentale in quota.

Sabato 13 luglio

Sulle zone montane tempo variabile con addensamenti nuvolosi alternati a spazi di sereno, su quelle pianeggianti cielo da parzialmente nuvoloso a sereno o poco nuvoloso.Possibile qualche fenomeno anche a carattere di rovescio o temporale, al più sparso sulle zone montane e locale sulla pianura interna. Temperature in contenuto calo soprattutto i valori minimi, seppur con possibilità di locali leggere controtendenze in montagna.

Domenica 14 luglio

Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche modesto addensamento più probabile di pomeriggio in montagna. Precipitazioni assenti, salvo possibili occasionali fenomeni di modesta entità da metà giornata in montagna. Temperature con contenute variazioni di carattere locale riguardo alle minime, massime in aumento graduale.

Lunedi 15 luglio

In pianura, cielo generalmente sereno; in montagna cielo da poco a parzialmente nuvoloso con ampi spazi di sereno ma anche qualche addensamento in più dal pomeriggio in poi soprattutto sulle Dolomiti, associato ad una contenuta possibilità di locali piovaschi o rovesci anche temporaleschi; per le temperature minime sono attese contenute variazioni di carattere locale, per le massime aumenti lievi sulla costa e moderati altrove.