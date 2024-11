Previsioni 12-14 novembre, correnti fredde da Est e minime vicine allo zero in pianura

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Situazione generale

Il campo di alta pressione che da due settimane domina la scena su buona parte d’Europa con temperature miti per il periodo, inizia a mostrare cenni di cedimento. Due gocce fredde in quota in arrivo da nord est andranno a sfiorare il nostro territorio. La prima coinvolgerà il Nord Ovest Italiano, l’altra scivolerà sulle adriatiche. Un flusso costante nei prossimi giorni di correnti orientali farà scendere le temperature con primi valori minimi in pianura attorno lo zero.

Martedì 12 novembre

L’ingresso di aria più fredda da Est porterà un po’ di nuvolosità di passaggio sui cieli del Vicentino. Le nubi saranno per lo più alte e sottili. La sera ampie schiarite in arrivo da Nord. Temperature in lieve calo in pianura con estremi termici tra 1 e 13 gradi, sensibile flessione invece in montagna con zero termico posizionato a circa 1.800 metri di quota.

Mercoledì 13 novembre

Giornata serena su tutta la provincia vicentina con possibili velature previste solamente nel pomeriggio. Temporaneamente le temperature massime torneranno leggermente a salire. Brinate al mattino anche in pianura su medio e basso Vicentino. Zero termico che si sposta a quota 2.200 metri.

Giovedì 14 novembre

Una goccia fredda sarà in transito tra la Slovenia e l’alto Adriatico, questa porterà della nuvolosità di passaggio anche sulla provincia di Vicenza senza però avere precipitazioni di rilievo. Un nuovo apporto di aria fredda di origine continentale farà scendere ancora la colonnina del mercurio soprattutto nei valori massimi diurni.

Tendenza nel lungo termine

Attualmente i modelli matematici vedono l’arrivo di una perturbazione nord Atlantica tra domenica sera e lunedì con neve sulle Prealpi a quote medie.