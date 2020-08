Meteo, ultime nubi sul Vicentino. Tempo sereno e temperature in rialzo nel week end

Fino a venerdì compreso la persistenza di un minimo depressionario sull’Italia meridionale determina un afflusso di correnti nord-orientali sul Veneto. Situazione atmosferica che apporta a tratti nuvolosità irregolare, specie sui settori orientali, e la possibilità di qualche locale precipitazione in montagna.

Da domani, sabato 7 agosto, l’avanzamento di un’area anticiclonica determinerà condizioni di prevalente stabilità in pianura con cielo in prevalenza sereno e temperature in rialzo, sulla montagna possibile attività convettiva nelle ore più calde provocando temporali. Le previsioni sono a cura di Arpav Veneto.

VENERDI. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso in pianura, sulle zone montane poco nuvoloso con sviluppo di maggiori addensamenti cumuliformi durante le ore centrali, specie sulle Prealpi. Precipitazioni in pianura assenti, sulle zone prealpine possibili locali rovesci od occasionali temporali (probabilità bassa 5-25%). In sensibile aumento le temperature su tutto il territorio veneto.

SABATO. Proseguendo il trend del giorno precedente, si consolida la prevalenza del tempo soleggiato con totale assenza di precipitazioni. Sul fronte delle temperature minime senza variazioni di rilievo, massime in deciso aumento.

DOMENICA. Cielo da sereno a poco nuvoloso, con qualche nube in più nelle ore pomeridiane sulle zone montane e pedemontane, dove non è da escludere qualche rovescio o temporale. Temperature minime in aumento, massime stazionarie salvo risultare in lieve calo sulle Dolomiti.

LUNEDI. Cielo sereno o poco nuvoloso in pianura. Sulle zone montane modesta variabilità con cielo da poco nuvoloso al mattino a irregolarmente nuvoloso nel pomeriggio con possibili precipitazioni da locali a sparse. Temperature senza notevoli variazioni.