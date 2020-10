Nuova ondata di maltempo in arrivo: alti livelli di allerta (rosso e arancione) in Veneto

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una nuova, intensa, sfuriata meteorologica di temporali e pioggia battente sta per interessare l’intero territorio del Veneto, con diversi livelli di forza prevista nei diversi bacini e anche un “allarme rosso” per l’area del Piave. Nel territorio vicentino si parla invece di pre-allarme di livello arancione, con associazioni e Protezione Civile pronti a mobilitarsi in caso di necessità, oltre alle forze di soccorso coordinate dai vigili del fuoco.

Alla luce delle previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha diramato un avviso di Criticità Idrogeologica e Idraulica, dichiarando lo Stato di Attenzione, di Preallarme e di Allarme in diversi bacini idrografici a partire dalle ore 12di domani, venerdì 2 ottobre, fino alle ore 24 di sabato 4 ottobre.

Nella giornata di venerdì la concentrazione più densa di fenomeni atmosferici ad alto rischio secondo le previsioni meteo. Per domani, infatti, è previsto tempo perturbato con precipitazioni in progressiva estensione e intensificazione sulle zone centro-settentrionali della regione, anche con rovesci e fenomeni che tenderanno a divenire forti e persistenti soprattutto su Prealpi e Dolomiti meridionali. La fase più intensa delle precipitazioni è attesa tra il pomeriggio e la sera di venerdì domani e la prima parte di sabato. Primi spiragli di sole e cessato pericolo pomeriggio-sera di sabato le precipitazioni tenderanno a diradarsi.

Lo Stato di Allarme (allerta rossa) per criticità idrogeologica è dichiarato sul bacino Piave Pedemontano, dove è dichiarato anche lo Stato di Preallarme (allerta arancione) per criticità idraulica sulla rete principale così come per le aree che rientrano nei bacini Alto Piave, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone e Basso Brenta-Bacchiglione. Lo Stato di Attenzione (allerta gialla) per criticità idraulica sulla rete principale è dichiarato sui bacini Alto Piave, Piave-Pedemontano, Adige-Garda e Monti Lessini, Basso Piave-Sile e Bacino Scolante in Laguna, Livenza-Lemene-Tagliamento. Lo Stato di Attenzione (allerta gialla) per criticità idrogeologica è dichiarato sui bacini Adige-Garda-Monti Lessini; Basso Brenta-Bacchiglione; Basso Piave-Sile e Bacino Scolante in Laguna; Livenza-Lemene-Tagliamento.