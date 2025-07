Previsioni 1-3 agosto. Tempo instabile: calo termico sabato, in miglioramento domenica

Evoluzione generale

Sull’Europa centro-settentrionale insiste una circolazione ciclonica di aria fresca che determina ripetuti impulsi instabili sul Nord Italia. Giovedì temporanea fase di tempo più stabile, con temperature in ripresa, da venerdì fase di tempo instabile, a tratti perturbato, con precipitazioni diffuse e brusco calo termico sabato. Domenica l’allontanamento verso est della saccatura determinerà un graduale aumento della pressione con generale miglioramento e temperature in nuovo aumento, ma ancora inferiori alla media del periodo. Lunedì pressione in aumento.

Pomeriggio/sera di Giovedi 31

In pianura sereno o poco nuvoloso, salvo qualche annuvolamento a ridosso della pedemontana, sulle zone montane da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso, con possibili locali rovesci od occasionali temporali associati, non esclusi del tutto anche sulla pedemontana. Temperature massime in aumento. Venti in quota deboli da nord-ovest, in pianura deboli variabili, con brezze sulla costa. Venerdi 1 Agosto

Cielo: Tempo da variabile ad instabile, inizialmente poco nuvoloso, poi nuvolosità in rapido aumento già nel corso della mattinata a partire dalle zone montane. Nel pomeriggio ulteriore aumento della nuvolosità irregolare, anche sul resto del territorio.

Precipitazioni: Nel corso della mattinata graduale aumento della probabilità di precipitazioni su zone montane e occidentali della pianura. In seguito i fenomeni interesseranno in maniera sparsa anche il resto del territorio, meno probabili sulla costa. Non si escludono locali temporali intensi.

Temperature: Minime in aumento; massime in calo sulle zone montane e localmente anche in pianura, senza variazioni di rilievo altrove.

Venti: In quota al mattino in prevalenza moderati/tesi da sud-ovest, in successiva rotazione da nord. In pianura variabili, in prevalenza deboli, a tratti moderati.

Mare: Calmo.

Sabato 2 Agosto

Cielo: Tempo instabile, a tratti perturbato, con frequenti annuvolamenti e possibili parziali schiarite.

Precipitazioni: Probabili già dalle prime ore rovesci e temporali sparsi, in seguito precipitazioni più frequenti, a tratti diffuse, con rovesci e temporali. Tendenza a diradamento dei fenomeni dalla serata.

Temperature: In generale diminuzione e inferiori alla media del periodo, specie nei valori massimi.

Venti: In quota dapprima moderati da sud-ovest, poi in rinforzo e rotazione da nord. In pianura varabili deboli, a tratti moderati, salvo rinforzi in occasione di rovesci o temporali.

Mare: Calmo o poco mosso.

Domenica 3 Agosto

In pianura sereno o al più poco nuvoloso. Sulle zone montane al mattino sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio sviluppo di annuvolamenti irregolari con possibili locali precipitazioni associate che non si esclude possano raggiungere la Pedemontana. Temperature minime senza variazioni di rilievo o in ulteriore locale diminuzione e molto inferiori alla media del periodo in montagna, massime in ripresa anche marcata. Venti in quota moderati/tesi da nord. Rinforzi di vento da nord-est su costa e zone limitrofe fino a parte della mattinata.

Lunedi 4 Agosto

Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo tratti di nuvolosità medio-alta. Temperature in lieve aumento in entrambi i valori. Venti in quota tesi da nord-ovest, in pianura deboli/variabili.

Previsioni a cura di Arpav