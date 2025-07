Grave infortunio sul lavoro alla Deroma: due operai cadono da 8 metri. Uno è grave

Mentre sono ancora gravi le condizioni del 18enne caduto ieri da tre metri di altezza da un trabattello all’interno di un capannone di Torri di Quartesolo, un nuovo grave infortunio sul lavoro funesta il vicentino.

Teatro dei fatti, questa volta, lo stabilimento della Deroma in via Pasubio a Malo, dove nel pomeriggio sono rimasti feriti due operai, uno dei quali in gravi condizioni. Secondo le prime informazioni l’incidente è avvenuto intorno alle 14: anche in questo caso, come ieri, la dinamica delinea una caduta dall’alto (in questo caso da un’altezza di circa otto metri), per cause in corso di accertamento.

I due operai sono stati soccorsi da un’ambulanza del Suem 118, giunta velocemente dall’ospedale Alto Vicentino di Santorso. Uno dei due è in grafi condizioni ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso, mentre l’altro avrebbe riportato ferite di media gravità (codice giallo).

Notizia in aggiornamento

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.