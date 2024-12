Previsioni 10-12 dicembre: tempo in miglioramento e temperature in discesa

Situazione generale

Nella giornata di domenica sul vicentino sono caduti mediamente 30-40 millimetri di pioggia in pianura e molta neve in montagna (fino a 50-60 centimetri oltre i 1200 metri di quota). Il tempo è in miglioramento, le nubi gradualmente lasceranno posto alle schiarite. Tuttavia continua l’afflusso di correnti moderatamente fredde da est che faranno scendere le temperature minime con le prime notti serene.

Martedì 10 dicembre

In mattinata il cielo sul vicentino si presenterà ancora nuvoloso. Schiarite via via più ampie in arrivo nel pomeriggio fino a cielo poco nuvoloso la sera. Temperature stazionarie, estremi termici tra 2 e 10 gradi.

Mercoledì 11 dicembre

Bella giornata di sole su tutta la provincia con qualche velatura di passaggio. Freddo pungente la mattina con temperature minime in pianura fino a -2 gradi e sui fondovalle prealpini fino a -4. Temperature in calo, soprattutto nei valori minimi.

Giovedì 12 dicembre

Pressione atmosferica ancora in aumento. Sarà quindi un’altra giornata soleggiata ma dai connotati invernali. Estese gelate in pianura con temperature minime diffusamente sottozero, mentre i valori massimi si attesteranno tra i 7 e 9 gradi.

Tendenza nel lungo termine

Un debole passaggio umido da ovest porterà nuvolosità nella giornata di venerdì quando non si esclude qualche pioviggine in pianura e qualche fioccata in montagna oltre gli 800 metri. Sabato e domenica tempo buono e spesso soleggiato. Temperature in lieve aumento.