Previsioni 10-12 maggio. Tempo in miglioramento e aumento termico

Situazione generale

Una primavera molto dinamica su tutto il nord Italia che ancora non vede campi di alta pressione stabili a garantire periodi duraturi di bel tempo. Tuttavia nel vicentino la pressione atmosferica è in aumento. Il cielo tenderà quindi ad essere più sgombro dalle nubi con un aumento termico che sarà sensibile nel fine settimana.

Venerdì 10 maggio

Mattinata tersa e serena sul vicentino. Nelle ore centrali della giornata debole sviluppo cumuliforme lungo la fascia prealpina senza fenomeni di rilievo però. In pianura nubi alte e sottili in transito da nord. La sera rasserena ovunque. Temperature in aumento con estremi termici in pianura compresi tra 12 e 24 gradi. Zero termico a 3000 metri.

Sabato 11 maggio

Bella giornata di sole su tutto il territorio con poche nubi pomeridiane in montagna. Clima gradevole per attività all’aria aperta. Temperature in linea col periodo, massime intorno ai 25-26 gradi.

Domenica 12 maggio

Ci aspetta una giornata soleggiata con poche nubi. Più variabile in montagna con bassa probabilità di brevi rovesci pomeridiani. Valori termici in ulteriore lieve aumento con estremi in pianura compresi tra 14 e 27 gradi. Zero termico in libera atmosfera a quota 3300 metri.

Tendenza nel lungo termine

La nuova settimana inizierà all’insegna della variabilità con basso rischio di fenomeni tra lunedì e martedì e temperature stazionarie. Un deciso peggioramento del tempo arriverà a metà settimana che potrebbe insistere per qualche giorno con nuova flessione delle temperature.