Previsioni 10-12 ottobre: “ottobrata” verso l’apice con punte di 23 gradi

Situazione generale

Il vasto campo di alta pressione che da giorni domina la scena sull’Europa centro-occidentale continuerà ancora per un po’ di tempo. I massimi effetti di questa fase soleggiata e mite per il periodo, chiamata solitamente “ottobrata”, raggiungeranno l’apice sul Vicentino proprio nel prossimo fine settimana.

Venerdì 10 ottobre

La giornata inizierà con cielo sereno su tutta la provincia. Nel primo pomeriggio ci saranno degli addensamenti nuvolosi lungo la fascia delle Prealpi, che non provocheranno però fenomeni di rilievo. Gli estremi termici in pianura saranno generalmente compresi tra 10 e 22 gradi.

Sabato 11 ottobre

Inizialmente sereno su tutto il territorio, con clima mite per il periodo a tutte le quote. Zero termico che toccherà i 3800 metri. Nelle ore più calde della giornata, nubi basse sulle Prealpi, in diradamento dopo il tramonto. In pianura si toccheranno localmente i 23 gradi.

Domenica 12 ottobre

Giornata ottima per stare all’aria aperta. Soleggiato su tutta la provincia con poche nubi sui rilievi. Estremi termici in pianura compresi tra 11 e 23 gradi. Temperature quindi ancora oltre le medie del periodo.

Tendenza nel lungo termine

Attualmente non si vedono cambiamenti del tempo. Da segnalare solo una lieve flessione delle temperature verso metà della prossima settimana.

