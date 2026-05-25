Previsioni 26-28 maggio: verso l’apice di questa ondata di calore

Situazione generale

Nel fine settimana, per la prima volta quest’anno, sul vicentino si è superato il muro dei 30 gradi in quasi tutte le località di pianura. Ma sarà nei primi giorni della settimana che raggiungeremo l’apice di questa prima ondata di calore con punte massime fino a 33/35 gradi. Valori anomali per la stagione, di parecchi gradi oltre le medie del periodo. Questo grazie ad un blocco dell’alta pressione centrata sull’Europa centro-occidentale che sta richiamando correnti molto calde dal nord Africa verso l’Italia.

Martedì 26 maggio

Cielo sereno su tutto il vicentino. Solo nelle ore centrali della giornata ci sarà qualche innocuo cumulo lungo la fascia prealpina. Temperature in ulteriore lieve aumento con estremi termici in pianura tra 21 e 34 gradi.

Mercoledì 27 maggio

Come nei giorni precedenti la giornata sul vicentino inizierà con cielo sereno. Nel tardo pomeriggio possibili brevi e locali rovesci o temporali sui rilievi. Temperature stazionarie ma sensazione di afa in aumento. Continuano le cosiddette notti tropicali sulla pianura vicentina, ovvero quelle notti dove le temperature minime non riescono a scendere sotto i 20 gradi.

Giovedì 28 maggio

Prima parte della giornata serena o poco nuvolosa su tutto il territorio. Dal pomeriggio aumento dell’instabilità in montagna con qualche rovescio o temporale di calore. Difficilmente qualche precipitazione scenderà verso le pedemontane. Temperature stazionarie o in lieve calo sui fondovalle laddove arriverà qualche fenomeno. Massime sempre oltre i 30 gradi in pianura.

Tendenza nel lungo termine

Nel fine settimana l’instabilità pomeridiana sui rilievi andrà aumentando. Qualche temporale riuscirà ad entrare anche sulle alte pianure portando un temporaneo refrigerio. Nonostante qualche fenomeno temporalesco il calo termico sarà contenuto. Continua quindi questa fase molto calda per il periodo.

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