Previsioni per il ponte del 2 giugno: giornate tra sole e qualche temporale

Situazione generale

Negli ultimi giorni abbiamo avuto un lieve indebolimento dell’alta pressione sul nord Italia. Si sono formate delle celle temporalesche anche forti tra Veneto, Lombardia ed Emilia, lasciando un pò ai margini la provincia di Vicenza che solo localmente è stata interessata da fenomeni di rilievo. Le temperature si mantengono oltre le medie del periodo, per un calo più sensibile bisognerà attendere il 2-3 giugno dopo il passaggio di una perturbazione più organizzata.

Venerdì 29 maggio

Giornata variabile, soprattutto la mattina. Nel pomeriggio bel sole in pianura e poche nubi sulle prealpi con basse probabilità di locali piovaschi. Temperature in lieve calo con massime in pianura generalmente sui 30-32 gradi.

Sabato 30 maggio

La mattina cielo sereno sul vicentino. Nel pomeriggio velature di passaggio in arrivo da nord. Qualche nuvola in più a ridosso dei rilievi ma senza fenomeni di rilievi. Temperature stazionarie. Zero termico a 3800 metri di quota.

Domenica 31 maggio

La giornata inizierà con cielo sereno o poco nuvoloso. Dal primo pomeriggio rapida formazione di nubi cumuliformi in montagna che evolveranno in rovesci e temporali sparsi in movimento verso la media e alta pianura vicentina. Non si escludono locali grandinate di medie e piccole dimensioni sulle pedemontane. Temperature in lieve calo solo laddove ci saranno precipitazioni.

Lunedì 1 giugno

Giornata molto instabile e variabile. Le probabilità più alte di rovesci e temporali saranno in mattinata e primo pomeriggio. La sera parziali schiarite con momenti soleggiati. Temperature che non subiranno variazioni di rilievo, estremi termici in pianura tra 17 e 30 gradi.

Martedì 2 giugno

Il passaggio di un fronte perturbato più organizzato porterà fenomenologia più diffusa su tutta la provincia. Ancora una volta la probabilità di celle temporalesche saranno alte. Generalmente cadranno 10/20 mm di pioggia, con punte più alte in caso di temporali. Zero termico in calo sotto i 3500 metri in serata. Temperature in generale calo, soprattutto nei valori massimi.

Tendenza nel lungo termine

Fra il 3 e 4 giugno tempo in miglioramento con temperature in linea col periodo. Attualmente a seguire, dalle carte meteo, si intravede una nuova rimonta dell’alta pressione sub-tropicale e quindi ad un nuovo periodo molto caldo.

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