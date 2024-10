Previsioni 11-13 ottobre: si apre un periodo di tempo stabile. Temperature in aumento

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Situazione generale

Terminato l’ultimo peggioramento giovedì, si apre finalmente un periodo di tempo stabile. Una rimonta alto-pressoria sbarrerà la strada alle perturbazioni atlantiche che hanno caratterizzato il tempo sul vicentino nell’ultimo mese. Grazie al soleggiamento dei prossimi giorni le temperature massime torneranno ad aumentare.

Venerdì 11 ottobre

Fin dal mattino il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutta la provincia. Solo nelle ore centrali della giornata ci sarà qualche addensamento nuvoloso in più lungo la fascia prealpina. In quota ci sarà un temporaneo calo termico dovuto a delle correnti più fresche settentrionali, mentre in pianura grazie all’irraggiamento diurno torneranno a salire i valori massimi, con punte intorno ai 20 gradi.

Sabato 12 ottobre

Cielo variabile per tutto il giorno. Momenti di sole si alterneranno a passaggi nuvolosi più o meno organizzati. Precipitazioni assenti. Clima gradevole con estremi termici in pianura tra 9 e 20 gradi.

Domenica 13 ottobre

Giornata con sole prevalente su tutta la provincia. Ci saranno delle velature di passaggio che di tanto in tanto andranno ad offuscare il sole. Temperature stazionarie in pianura, in sensibile aumento invece in quota. Zero termico che schizzerà a quasi 3500 metri.

Tendenza nel lungo termine

Per la prossima settimana l’alta pressione Africana si alzerà sui meridiani creando un vero e proprio muro invalicabile alle correnti atlantiche che proveranno ad entrare sul Mediterraneo centrale. Questo favorirà sulla nostra provincia un periodo stabile con temperature oltre le medie del periodo. Valori massimi ben oltre i 20 gradi, in arrivo quindi la classica ottobrata.