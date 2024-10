Eurodebutto casalingo per il Famila: assalto al Salamanca per il primo olè internazionale

L’emozione del debutto non manca e occhio al Salamanca! E’ già tempo di tornare a parlare di Euroleague Women per le vicecampionesse d’Italia in carica del Beretta Famila Basket Schio, pronte per l’esordio stagionale in campo internazionale e con l’obiettivo dichiarato di arrivare fino in fondo alla competizione di punta in Europa.

Il calendario stilato dalla Fiba regala oggi l’esordio casalingo al club altovicentino, prima palla contesa continentale allora da lanciare alle 20.15 di stasera al PalaRomare, contro le spagnole con cui le arancioni si ritrovano quasi ogni anno ormai. Novità gradita ai tifosi non proprio a km zero, la diretta tv in “chiaro” su RaiSport (58) che si affianca alla consueta in streaming sul web (pagina Fiba).

Sfida nella sfida la presenza sul parquet ma da avversaria per la prima volta delle fresca ex di lusso, la centrameriacana Guirantes, giocatrice del Portorico che un anno fa è giunta in Altovicentino e capace di inanellare una serie di “doppie” di punti quasi sistematica. Ma che non ha mai del tutto convinto in orange. Nel roster a disposizione stasera del coach greco Dikaioulakos mancano tre pedine, le due “americane” impegnate nelle finali per titolo Wnba (Juhasz e l’ex Bologna Dojkic). Una limitazione nelle rotazioni di una panchina che almeno sarà “lunga” una volta recuperate le atlete, con la “sostituta” designata Hruscakova a marcare visita per infortunio proprio sul più bello.

Partita inaugurale sì ma subito importantissima, perché la rinnovata formula della kermesse europea prevede un mini girone a sole quattro squadre. In tre andranno avanti in seconda fase, portandosi nello zainetto i punteggi acquisiti. Schio e Avenida Salamanca sono due delle 4 formazioni del gruppo A, che comprende anche la franchigia ungherese Miskolc (terzo anno in Eurolega e terza volta che incrocia il cammino del Famila) e le francesi del Basket Landes. Per la Reyer Venezia, la rivale n°1 delle scledensi in campionato italiano, debutto in Ungheria per il girone D.