Restringimenti e sensi unici alternati in “eredità” dall’ultima ondata di maltempo

Il tempo volge al meglio e si fanno i conti con le conseguenze del maltempo sulla rete stradale vicentina. Le piogge di stamattina hanno interessato un territorio già abbondantemente bagnato e intriso d’acqua, tanto da causare smottamenti in montagna e in collina e qualche allagamento. Vi.Abilità Srl è al lavoro sulle strade della Provincia di Vicenza.

Le squadre di Vi.Abilità sono tutte operative per mantenere le strade provinciali transitabili: si puliscono da sassi e detriti, si mettono in sicurezza i versanti e le sponde dei torrenti. Al momento nessuna strada è chiusa, ma si sono resi necessari alcuni restringimenti di carreggiata e sensi unici alternati.

Le zone maggiormente colpite sono:

– SP 31 Valdichiampo nel comune di Chiampo, in località Arso, è in corso un intervento di messa in sicurezza in collaborazione con il Genio Civile lungo le sponde del torrente;

– SP del Tretto a Schio, rimozione di detriti, anche di dimensioni importanti, che hanno invaso la carreggiata;

– SP 247 a Nanto, sistemazione di un cedimento arginale;

– SP 72 Fratellanza, fra Marostica e Asiago, monitoraggio cedimento stradale;

– SP246 Torrebelvicino località fonte Margherita, restringimento di carreggiata per cedimento stradale.