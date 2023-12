Previsioni meteo 12-14 dicembre: perturbazione in arrivo a metà settimana

Situazione generale

Una depressione dalla Francia si sposta verso la nostra penisola. L’unico peggioramento della settimana per la provincia di Vicenza è previsto nella giornata mercoledì. Ancora una volta però le precipitazioni non saranno abbondanti.

Martedì 12 dicembre

Cielo variabile. Le maggiori schiarite le vedremo nelle ore centrali della giornata quando le nubi saranno per lo più alte e sottili. Temperature in aumento, soprattutto nei valori minimi.

Mercoledì 13 dicembre

Cielo coperto fin dal mattino con deboli precipitazioni sparse, nevose oltre i 1600 metri di quota. Dopo una pausa dei fenomeni di qualche ora, riprenderà piovere in pianura e nevicare in montagna, soprattutto nel tardo pomeriggio e sera. Aria più fresca in quota farà scendere il limite della neve sulle prealpi vicentine fino a 1200/1300 metri. Sono attesi generalmente 10/15 mm di pioggia a bassa quota e altrettanti centimetri di neve fresca oltre i 1700 metri. Temperature in calo nei valori massimi.

Giovedì 14 dicembre

La mattina ancora nubi presenti sulla nostra provincia ma in diradamento nel corso della giornata fino a cielo sereno verso sera. Estremi termici in pianura tra 4 e 12 gradi.

Tendenza nel lungo termine

Nel fine settimana tempo buono e soleggiato ma affluiranno da est correnti fredde che faranno scendere le temperature di qualche grado. Torneranno intense brinate notturne anche in pianura.