Previsioni 12-14 dicembre: tempo mite in quota, nebbie in pianura

Situazione generale

L’alta pressione che sta abbracciando l’Europa centrale da una settimana non sembra volere cedere il passo a correnti più umide e perturbate. Sul vicentino continua quindi la fase stabile che sarà caratterizzata da temperature miti in quota e nebbia in pianura nelle ore più fredde della giornata.

Venerdì 12 dicembre

Cielo sereno su tutta la provincia. Solo sul basso vicentino, nel primo mattino e dopo il tramonto ci saranno delle riduzioni della visibilità causato dalla formazioni dei nebbie o dense foschie. Temperature stazionarie con estremi termici in pianura tra 0 e 13 gradi.

Sabato 13 dicembre

Bel tempo su tutto il territorio con temperature oltre le medie del periodo, soprattutto sui rilievi. Nebbie sulle basse pianure. Zero termico a quota 2800 metri.

Domenica 14 dicembre

Altra bella giornata di sole su tutta la provincia. Qualche innocua velatura offuscherà il sole nel pomeriggio. Temperature che non subiranno variazioni di rilievo.

Tendenza nel lungo termine

Ancora soleggiato lunedì. Tra martedì e mercoledì coperture nuvolosa in aumento. Non si escludono deboli precipitazioni. Clima ancora più autunnale che invernale.

