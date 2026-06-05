Previsioni 5-7 giugno: rapido passaggio perturbato, miglioramento nel fine settimana
Situazione generale
Correnti moderatamente instabili, dai quadranti occidentali, mantengono un tempo ancora molto variabile sul nord Italia. L’ultimo passaggio perturbato sul vicentino è previsto per venerdì mattina, poi la pressione atmosferica sarà in aumento. Ci attendono quindi giornate più stabili con temperature in aumento.
Venerdì 5 giugno
La mattina tempo perturbato sul vicentino. Pioggia moderata anche a carattere di rovescio sulle pedemontane. Migliora nel pomeriggio con parziali schiarite, a tratti soleggiato. In tarda serata non si esclude la formazione di qualche rovescio o isolato temporale più probabile sul vicentino centro-orientale. Sono attesi fino a 15/20 mm di pioggia sulle Prealpi. Temperature in diminuzione, massime non oltre i 24 gradi.
Sabato 6 giugno
Sarà una giornata da variabile a poco nuvolosa. Le schiarite più ampie con saranno nel pomeriggio sera. Tuttavia non si esclude qualche piovasco pomeridiano sulle Piccole Dolomiti. Temperature in aumento con punte di 27-28 gradi.
Domenica 7 giugno
Bella giornata soleggiata dal clima estivo. Solo in montagna ci saranno degli addensamenti nuvolosi nelle ore pomeridiane ma con basso rischio di locali rovesci. Valori termici in ulteriore lieve aumento con temperature massime comprese tra 27 e 30 gradi. Zero termico che si attesterà sui 3700 metri di quota.
Tendenza nel lungo termine
A metà della prossima settimana infiltrazione di correnti più fresche nord occidentali porteranno ancora della instabilità sul Veneto centro-settentrionale. Una prima metà di giugno che sotto il profilo termico sembra continuare nelle medie del periodo.
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