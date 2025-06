Previsioni 17-19 giugno, il caldo si attenua: clima più gradevole ma di breve durata

Situazione generale

Il fronte temporalesco transitato nella giornata di lunedì ha avuto il merito di abbassare non solo le temperature, ma anche il tasso di umidità nell’aria. Aria più secca entrata da nord che renderà il clima più gradevole rispetto la scorsa settimana. Tuttavia questo refrigerio durerà poco sul Vicentino.

Martedì 17 giugno

Nella prima parte della giornata saranno ancora presenti molte nubi su tutta la provincia. Già da metà mattina però giungeranno da nord schiarite via via sempre più ampie. Nel pomeriggio/sera cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature minime in sensibile calo, estremi termici in pianura tra 17 e 26 gradi.

Mercoledì 18 giugno

Giornata serena su tutto il Vicentino. Poche nubi sulle Prealpi nelle ore pomeridiane. Le correnti ruoteranno nuovamente da sud ovest per una nuova spinta dell’anticiclone verso il nord Italia. Temperature in ripresa con punte di 30/31 gradi. Zero termico attorno ai 4.300 metri di quota.

Giovedì 19 giugno

Cielo soleggiato su tutto il territorio. L’alta pressione tornerà ad avanzare con un nuovo carico di calore e umidità che porterà le temperature massime diffusamente oltre i 30 gradi su Vicenza e provincia.

Tendenza nel lungo termine

L’anticiclone nel fine settimana coi sui valori massimi di pressione si posizionerà sul centro Europa. Sul suo bordo orientale scivolerà dell’aria più fresca e secca che andrà a lambire il nord est Italiano. Caldo moderato quindi eccessi con temperature massime generalmente comprese tra 30 e 32 gradi. Non sono attese precipitazioni di rilievo.