Previsioni 13-15 dicembre: deboli fenomeni venerdì notte, poi tempo buono

Situazione generale

Un contributo di correnti orientali, unite all’inversione termica, ha agevolato la diminuzione delle temperature, soprattutto in pianura, nei fondovalli ed altopiani. Si segnalano stamane i -2 gradi di Vicenza, i -5 di Castana e i -13 di Asiago. Un blando peggioramento notturno porterà qualche fioccata sui rilievi e qualche pioviggine in pianura. A seguire tempo stabile sul vicentino per il rinforzo dell’alta pressione.

Venerdì 13 dicembre

La mattina cielo sereno in montagna e velato in pianura. Da metà giornata copertura nuvolosa via via più compatta in arrivo dal basso Veneto. E’ la debole perturbazione che coinvolgerà marginalmente il vicentino tra la sera e la notte con deboli piogge in pianura e fioccate oltre i ‪700-800‬ metri, Sono attesi 0-3 mm di pioggia a bassa quota e altrettanti cm di neve oltre i 1000 metri. Temperature stazionarie.

Sabato 14 dicembre

Inizialmente cielo nuvoloso, soprattutto sul basso vicentino. Nel corso della giornata le nubi si alterneranno a brevi momenti di sole su tutto il territorio. Temperature minime in aumento, massime senza variazioni di rilievo. Estremi termici in pianura tra 2 e 9 gradi.

Domenica 15 dicembre

Cielo sereno o poco nuvoloso sul vicentino. La pressione atmosferica sarà in aumento, le ultime correnti dai quadranti settentrionali manterranno basse le temperature a tutte le quote. In pianura estese gelate con minime tra 0 e -2 gradi.

Tendenza nel lungo termine

Fino a mercoledì l’alta pressione dominerà la scena sull’Europa centrale e quindi anche sul nostro territorio. Ci aspettano giornate miti e serene in montagna, mentre in pianura grazie all’inversione termica le temperature si manterranno basse grazie all’effetto dell’inversione termica. Probabile il ritorno delle nebbie.