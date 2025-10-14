Previsioni 14-16 ottobre: tempo stabile ma temperature in flessione

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Situazione generale

È durata una settimana l’ottobrata. Quel periodo soleggiato e mite con temperature oltre la norma che solitamente si fa vedere in questo mese. Sembra però che stia giungendo al termine questo tepore, dove ogni giorno in pianura si sono superati i 20 gradi. Correnti più fresche orientali stanno giungendo dai Balcani, queste faranno rientrare le temperature nelle medie del periodo.

Martedì 14 ottobre

Giornata con cielo variabile sulle Prealpi dove le nubi basse saranno spesso presenti sui versanti sud. Più soleggiato in pianura anche se ci saranno delle foschie anche dense nelle ore più fredde. Lieve flessione delle temperature con massime comprese tra 18 e 20 gradi. Zero termico in calo a circa 3 mila metri di quota.

Mercoledì 15 ottobre

Nubi presenti la mattina su gran parte della provincia. Queste andranno in diradamento durante la giornata sulle pianure, mentre insisteranno sui rilievi fino a sera. Temperature in calo, soprattutto in montagna, infatti lo zero termico lo ritroveremo a 2500 metri.

Giovedì 16 ottobre

Rispetto i giorni precedenti sarà più presente il sole, anche sui rilievi. Tuttavia la ventilazione orientale non farà salire di molto le temperature, che rientreranno nelle medie del periodo. In pianura gli estremi termici saranno compresi tra 7 e 17 gradi.

Tendenza nel lungo termine

Fino a domenica non sono previsti peggioramenti del tempo sulla nostra provincia. Le temperature saranno stazionarie con valori tipici di metà ottobre.

