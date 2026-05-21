Previsioni 22-24 maggio: in arrivo i primi 30 gradi della stagione

Situazione generale

Dopo un breve periodo sotto media termica, le temperature sono schizzate verso l’alto in tutto il centro-nord Italia grazie all’arrivo dell’alta pressione di matrice sub-tropicale. Già nella giornata di giovedì le temperature massime sul medio e basso vicentino hanno superato la soglia dei 27 gradi. Un aumento di circa 10 gradi in pochi giorni. Aumento che non si fermerà qui, perché nel fine settimana verrà superato per la prima volta quest’anno, il muro dei 30 gradi.

Venerdì 22 maggio

Sarà una bella giornata stabile e soleggiata su tutta la provincia. Solo nel pomeriggio-sera ci saranno innocue nubi lungo la fascia pedemontana. Temperature in aumento. Estremi termici in pianura tra 15 e 28 gradi.

Sabato 23 maggio

La mattina cielo sereno sul vicentino. Verso sera modesta nuvolosità in transito da nord verso sud. Temperature oltre la norma del periodo con punte di 29 gradi. Zero termico che salirà a 3800 metri di quota.

Domenica 24 maggio

Bella giornata soleggiata dal clima estivo. Si avvertirà un aumento dell’umidità nell’aria e quindi la sensazione di afa. Le prime località del medio e basso vicentino toccheranno i 30 gradi.

Tendenza nel lungo termine

Tra lunedì e mercoledì toccheremo l’apice di questa prima ondata di calore di stampo prettamente estivo. Infatti nella prima metà della settimana le temperature massime saranno generalmente comprese tra 30 e 32 gradi, mentre le minime notturne faticheranno scendere sotto i 20 gradi.

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