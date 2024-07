Incendio in casa nella notte: l’origine nella cucina, pompieri all’opera per ore

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Nuovo intervento dei vigili del fuoco vicentini per un allarme incendio nel corso della notte appena trascorso, dopo la chiamata giunta da un’abitazione di Arzignano alle 23 circa di lunedì. Un fumo denso proveniva dalle finestre dell’edificio del piano terra di via Generale Vaccari, a causa del problema scaturito dal locale di cucina.

Le fiamme divampate per un malfunzionamento elettrico di un elettrodomestico, con ogni probabilità, hanno interessato il piano in legno dell’arredamento e i pensili. I residenti non si trovavano all’interno ieri sera e quindi e non si registrano persone ferite o intossicate.

La squadra dei vigili del fuoco arrivata dal locale distaccamento arzignanese ha spento le fiamme, circoscrivendo l’incendio alla stanza del piano terra, evitando il coinvolgimento delle altre e dell’intero immobile. Il sopralluogo successivo ha permesso di appurare che la causa del rogo sussisterebbe nel cortocircuito di un elettrodomestico.

Il personale del 115 giunto sul posto ha provveduto all’aereazione della casa e alla verifica dell’assenza di altri pericoli. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’abitazione sono terminate dopo circa due ore.