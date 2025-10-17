Previsioni 17-19 ottobre: variabile con temperature nella norma

Situazione generale

La pressione atmosferica sul nord Italia sta calando lentamente. Con essa sono diminuite leggermente anche le temperature che si sono portate nelle medie del periodo. Il tempo rimane molto variabile ma senza possibilità di precipitazioni sul vicentino.

Venerdì 17 ottobre

La giornata inizierà con cielo poco nuvoloso su tutta la provincia. Nel pomeriggio schiarite sempre più ampie in pianura mentre in montagna ci saranno ancora degli addensamenti nuvolosi. Gli estremi termici in pianura saranno generalmente compresi tra 8 e 19 gradi.

Sabato 18 ottobre

Inizialmente sul vicentino il cielo si presenterà nuvoloso. Nel corso della giornata le nubi andranno a diradarsi sulle zone di pianura, mentre sui rilievi ci sarà ancora della variabilità. Non sono previsti fenomeni di rilievo. Zero termico a 2700 metri, punte di 20 gradi sulla bassa pianura.

Domenica 19 ottobre

Inizialmente cielo grigio su gran parte del territorio. Nubi in dissolvimento sul medio e basso vicentino nelle ore centrali della giornata. Nuvolosità più persistente invece lungo la fascia prealpina. Temperature stazionarie in pianura, in lieve aumento in quota. Valori termici nella norma del periodo.

Tendenza nel lungo termine

Attualmente si vede una modesta perturbazione atlantica che interesserà il vicentino nella prima parte della settimana con piogge con intensità tra il debole e il moderato.