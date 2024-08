Previsioni 18-21 agosto: da domenica piogge, con rovesci e temporali

Evoluzione generale

Si passa da un residuo blocco anticiclonico sull’area mediterranea centro-orientale a un moderato nucleo depressionario in lento transito verso est, atteso sull’Italia tra domenica e lunedì, cui segue martedì l’espansione di un promontorio anticiclonico da sud-ovest; sul Veneto ne consegue una fase con molte nubi e varie piogge dalle prime ore di domenica a quelle centrali di lunedì, più fresca almeno di giorno, preceduta e seguita da giornate più soleggiate salvo un po’ di variabilità pomeridiana soprattutto in montagna.

Sabato 17 agosto

Cielo: Prevale un cielo in pianura da sereno a poco nuvoloso e in montagna da poco a irregolarmente nuvoloso.

Precipitazioni: In pianura generalmente assenti, salvo al più sporadici piovaschi o brevi rovesci temporaleschi dal pomeriggio in poi sulla fascia pedemontana; in montagna fino al mattino assenti e poi probabili piogge sparse anche a carattere di rovescio o temporale.

Temperature: Sulle zone centro-meridionali minime stazionarie o in leggero aumento, massime senza notevoli variazioni; altrove minime stazionarie o in locale leggera diminuzione, massime in calo da lieve a moderato salendo di quota.

Venti: In quota, perlopiù deboli da sud-ovest; moderati rinforzi pomeridiani dai quadranti meridionali sulle zone costiere, per il resto intensità deboli e direzioni variabili.

Mare: Da quasi calmo a poco mosso.

Domenica 18 agosto

Cielo: Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, con qualche spazio di sereno più probabile nelle prime ore sulla bassa pianura e per il resto copertura via via più estesa.

Precipitazioni: Fasi di fenomeni da sparsi a temporaneamente piuttosto diffusi, a prevalente carattere di rovescio o temporale, nelle prime ore più che altro sulle zone centro-settentrionali e poi anche altrove.

Temperature: Minime perlopiù in contenuto calo, massime in diminuzione anche sensibile.

Venti: In quota, fino al primo pomeriggio deboli o a tratti moderati sud-occidentali, poi da moderati a localmente tesi nord-orientali; temporanee fasi di moderato rinforzo dai quadranti nord-orientali in pianura, per il resto intensità deboli e direzioni variabili.

Mare: In prevalenza poco mosso, ma a tratti anche quasi calmo sottocosta.

Lunedì 19 agosto

Cielo dapprima molto nuvoloso o coperto, poi irregolarmente nuvoloso con crescenti schiarite specie verso fine giornata; piogge da piuttosto diffuse a sparse, anche con rovesci o temporali, un po’ più consistenti nella prima parte della giornata su pianura e Prealpi; per le temperature, sono attese contenute variazioni di carattere locale.

Martedì 20 agosto

Prevale un cielo poco nuvoloso, con spazi di sereno più significativi in pianura sin dalla mattinata e maggiori addensamenti a tratti in montagna; precipitazioni generalmente assenti; attese per le temperature minime contenute variazioni di carattere locale, tra cui prevalgono aumenti sulla costa e diminuzioni nelle valli; temperature massime in aumento, specie sull’entroterra.

Previsioni a cura di Arpav