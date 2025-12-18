Previsioni 19-21 dicembre: clima ancora di stampo autunnale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Situazione generale

Dopo il debole passaggio perturbato dei giorni scorsi, l’alta pressione torna a rafforzarsi su tutta l’Italia centro-settentrionale. Questo garantirà sul Vicentino tempo stabile ma spesso nebbioso in pianura. Le correnti rimangono rimangono sud-occidentali, questo significa che le temperature ancora una volta risulteranno ben oltre le medie del periodo.

Venerdì 19 dicembre

La mattina nebbie o nuvole basse su quasi tutta la pianura vicentina. Sui rilievi invece splenderà il sole e il clima sarà piuttosto mite. Temperature stazionarie in pianura, in aumento sulle Prealpi. Lo zero termico salirà verso i 2500 metri di quota.

Sabato 20 dicembre

Nel primo mattino riduzione della visibilità sul medio e basso Vicentino per banchi di nebbia o densa foschia, in diradamento nel corso della giornata. Ci sarà quindi spazio per un po’ di sole nel pomeriggio non solo in montagna, ma anche a quote più basse. Estremi termici in pianura tra 4 e 12 gradi.

Domenica 21 dicembre

Sul basso Vicentino persisteranno le nebbie durante le ore più fredde della giornata. Altrove cielo da poco nuvoloso a variabile, con tendenza ad aumento della nuvolosità verso sera. Temperature in lieve calo solo in quota.

Tendenza nel lungo termine

Situazione molto complessa per l’inizio della prossima settimana quando ci troveremo tra le correnti più umide e miti atlantiche e infiltrazioni di aria relativamente più fredda in arrivo dai Balcani.

– – – – –

