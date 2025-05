Previsioni 2-4 maggio: ultimi giorni stabili con punte di 30 gradi

Situazione generale



L’Italia si trova nel pieno di una avvezione calda tipicamente estiva che sta portando giornate stabili e temperature che solitamente si registrano nel mese di giugno. Sul vicentino però la pressione atmosferica inizierà a calare nella giornata di domenica, quando avremo le prime avvisaglie di un netto cambio di circolazione.

Venerdì 2 maggio

Giornata serena su tutto il territorio. Solo in montagna avremo qualche innocua nube pomeridiana. Rispetto i giorni precedenti avremo un tasso di umidità maggiore nell’aria, questo comporterà un aumento della sensazione di afa. Temperature in lieve aumento con estremi termici in pianura compresi tra 15 e 29 gradi. Localmente punte di 30 gradi sul Basso Vicentino.

Sabato 3 maggio

Sulla nostra provincia continua la fase stabile e soleggiata che in questa settimana ha regalato il primo assaggio di clima estivo. Valori termici ben oltre le medie del periodo. Massime in pianura comprese tra 28 e 30 gradi.

Domenica 4 maggio

Inizialmente cielo sereno o poco nuvoloso. Nelle ore pomeridiane e serali possibile instabilità sui rilievi con locali rovesci o temporali che potranno interessare anche alcune aree di pianura. Saranno le prime avvisaglie di un netto cambio di circolazione che interesserà tutto il centro-nord Italia. Temperature in lieve calo.

Tendenza nel lungo termine

Per gran parte della prossima settimana un flusso di correnti fresche ed instabili di origine scandinava porteranno un deciso calo termico con molta instabilità sulla nostra provincia che vedrà momenti di sole alternati a vari impulsi perturbati. La neve tornerà ad imbiancare le cime più alte del Vicentino.

