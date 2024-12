Previsioni 20-22 dicembre: brusco calo delle temperature e venti da nord est

Situazione generale

Una profonda bassa pressione, dal nord Italia si sta spostando verso il centro-sud. Grazie la rotazione dei venti dai quadranti nord orientali il tempo sul vicentino è in rapido miglioramento. Nei prossimi giorni si avvertirà un brusco calo delle temperature, soprattutto sui rilievi.

Venerdì 20 dicembre

Nel primo mattino ultime deboli precipitazioni sparse, nevose oltre gli 800 m di quota. Nella seconda parte della giornata si affacceranno da nord le prime schiarite, in estensione in serata a tutta la provincia. Ventilazione sostenuta da nord est. Estremi termici in pianura tra 5 e 11 gradi.

Sabato 21 dicembre

Sarà una bella giornata limpida di sole su tutto il vicentino dal clima invernale. Visibilità ottima dopo i venti secchi settentrionali. Temperature in diminuzione. Zero termico a 1200 metri.

Domenica 22 dicembre

Inizialmente il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. Una perturbazione dalla Francia si addosserà sul crinale alpino portando nevicate abbondanti sui settori di confine. Nel tardo pomeriggio/sera non si esclude che qualche precipitazione possa raggiungere anche il vicentino. Date le basse temperature i fiocchi potranno farsi vedere fino a quote molto basse di 300/400 metri. Si tratterà di una fioccata coreografica o al più leggere spruzzate. Temperature in ulteriore calo.

Tendenza nel lungo termine

Dopo alcuni anni che il vicentino vedeva il periodo di Natale caratterizzato da nuvole e temperature molto miti per il periodo, quest’anno ci attendono giornate di sole con intense gelate in pianura.