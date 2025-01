Previsioni 21-23 gennaio, l’inverno fa un “passo indietro”. Il clima è quasi autunnale

Situazione generale

Un “trenino” di perturbazioni sta interessando il territorio vicentino da domenica scorsa. Si tratta di precipitazioni modeste a carattere intermittente, neve solo a quote medio/alte. Le temperature stanno aumentando per merito di correnti miti occidentali. Un clima più di stampo autunnale che invernale.

Martedì 21 gennaio

Nelle prime ore del mattino ci saranno ancora dei deboli fenomeni sparsi, più probabili sul Vicentino centro-orientale. Fioccate sulle Prealpi oltre i 1.200 metri circa. Nel corso della giornata le precipitazioni andranno ad esaurirsi definitivamente con parziali schiarite tra il pomeriggio e la sera. Temperature stazionarie.

Mercoledì 22 gennaio

La mattina nubi basse in pianura e in collina con possibili banchi di nebbia. In montagna cielo poco nuvoloso per velature di passaggio. Nel pomeriggio aumento della copertura nuvolosa anche in quota per l’approssimarsi di una nuova perturbazione da ovest che dalla sera porterà le prime deboli precipitazioni, nevose oltre i 1.200 metri. Estremi termici in pianura tra 5 e 10 gradi.

Giovedì 23 gennaio

Tempo perturbato nella prima parte della giornata. Con fenomeni deboli o al più moderati sul Vicentino occidentale dove cadranno generalmente 10/15 mm di pioggia e altrettanti cm di neve oltre i 1.700 metri. Accumuli inferiori sul Vicentino orientale. La neve cadrà in montagna dai 1.300 metri sulle zone interne, oltre i 1400-1500 metri sulle zone esposte alla pianura. Schiarite dal pomeriggio-sera. Temperature in lieve aumento.

Tendenza nel lungo termine

Pausa delle precipitazioni tra venerdì e sabato, mentre domenica giungerà una nuova perturbazione di origine Atlantica. Le temperature rimarranno oltre le medie del periodo.