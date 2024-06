Previsioni 21-23 giugno: pochi temporali ma localmente violenti, calo termico

SITUAZIONE GENERALE

L’ultimo periodo è stato caratterizzanto da giornate molto afose sul vicentino con temperature anche sopra i 30°. Da qualche giorno i cieli del nord Italia sono “sporchi” dal pulviscolo sahariano spinto dalle correnti meridionali che dal nord Africa arrivano fino oltralpe. Questa situazione però cambierà radicalmente nel breve termine quando correnti più fresche in arrivo dalla Francia innescheranno qualche cella temporalesca proprio sulla nostra provincia. Calo termico di 4/6 gradi nelle prossime 48 ore.

VENERDÌ 21 GIUGNO

La mattina il cielo anche se sereno, sarà ancora velato dalle polveri sospese in aria. Sensazione di afa pesante e temperature vicine ai 30°. Nel pomeriggio nuvolosità in generale aumento. La sera si innescherá una linea temporalesca sui monti Lessini in spostamento verso il nord ovest Vicentino dove non si esclude qualche grandinata e forti colpi di vento. Altrove il rischio di fenomeni sarà basso, soprattutto sul vicentino centro-meridionale. A fine giornata temperatura e umidità in generale diminuzione.

SABATO 22 GIUGNO

La mattina cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la provincia con clima gradevole. Nelle ore centrali della giornata formazione di nubi cumuliformi lungo la fascia prealpina con locali rovesci o temporali. In pianura non sono attesi fenomeni di rilievo. La sera cielo poco nuvoloso su tutto il territorio. Massime non oltre i 28/30 gradi.

DOMENICA 23 GIUGNO

La mattina troveremo precipitazioni sparse su gran parte del territorio, con maggiore intensità sulle Prealpi e sul vicentino occidentale dove potrebbero cadere anche 20/30 mm di pioggia. Nel primo pomeriggio fenomeni in esaurimento a partire da est con schiarite via via più ampie in pianura. La sera cielo da poco a parzialmente nuvoloso con basso rischio di residue precipitazioni. Estremi termici in pianura tra 15 e 26 gradi.