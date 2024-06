Sagre, spettacoli, musica… e molto altro sul ricco menù del primo weekend d’estate

Il primo fine settimana d’estate è finalmente arrivato. Il territorio vicentino, come sempre, non mancherà di offrire un variegato calendario di attività e iniziative per tutti i gusti. Scopriamole insieme.

Iniziamo da Lugo di Vicenza. Da oggi, e fino a lunedì, appuntamento con il secondo weekend della Sagra dei Bucatini, nell’ambito della Festa di San Giovanni Battista. Tutte le sere sarà possibile cenare gustando i prelibati bucatini. Il tutto corredato dagli spettacoli ad ingresso libero. A Fara Vicentino, in occasione della Festa della Musica, appuntamento questa sera con un “Omaggio a Palladio”. Concerto ad ingresso libero con brindisi di ringraziamento al termine.



Sempre oggi, a Villaverla, presso il Parco di Villa Ghellini si terrà la seconda edizione di “Benessere in natura”. Dalle 7 alle 21 un ricco programma di attività all’insegna dello yoga vi attende per farvi scoprire il senso dell’amore e della cura verso se stessi e gli altri. Rimanendo a Villaverla, ma nella giornata di domani, i bambini dai 4 anni avranno la possibilità di assistere a “Gli Sprecontrollori”. Una commedia giocosa ed educativa, incentrata sul tema del rispetto dell’ambiente.

Il Castello di Thiene, per il pomeriggio di domani, propone “In fondo al mar: le avventure della Sirenetta”. Un magico spettacolo che vi porterà nel mondo sottomarino, ripercorrendo le avventure della principessa del mare. In quel di Marostica, sempre nella giornata di domani, altro appuntamento dal sapore teatrale. Pochi spettatori per volta, un tappetto e attori che compiono azioni che seguono una partitura musicale del corpo. Sono le caratteristiche di “Ritual 2.0”, uno spettacolo che intende portare il pubblico alla ricerca di un contatto benefico con l’inconscio.

Spostiamoci a Caltrano dove, in calendario per domani, è prevista l’escursione “Tra le malghe al tramonto”. Un giro tra le malghe di Caltrano che consentirà di assaporare la frescura del bosco e il fascino del suggestivo panorama sulla Val d’Astico. Per chi vorrà, sarà poi possibile fermarsi per una cena in malga. Saliamo sull’Altopiano perché a Gallio, sempre domani, si terrà “Oliviero Toyota Gravel”. Una pedalata non competitiva che offrirà un’esperienza unica di esplorazione del territorio dei 7 Comuni.

Rimaniamo sull’Altopiano di Asiago. Domenica, a Treschè Conca di Roana, i vostri bambini potranno vivere un’insolita avventura: “Capre alla riscossa!”. I bimbi dai 3 anni impareranno a relazionarsi con gli animali della fattoria, scoprendo le loro caratteristiche e abitudini. Ad Asiago, nella medesima giornata, appuntamento con “A caccia di fossili”. Un’imperdibile escursione guidata alla scoperta dei resti di animali e vegetali che popolavano la Terra milioni di anni fa.

A Cesuna di Roana, sempre domenica, si svolgerà la 41° edizione della Fiera Mercato. I visitatori potranno passeggiare tra le bancarelle che propongono una varietà di prodotti artigianali. Dai dolci all’abbigliamento, e tanto altro. A Schio, per la giornata di domani, è in calendario “Echo”: un viaggio musicale che vi avvolgerà fino ad amplificare le vostre emozioni e sensazioni.

Sempre a Schio, nella giornata di domenica, è in programma “Il nostro Monte nella tempesta”. Una passeggiata con animatori e lettori che, partendo da Malga Davanti e passando per cima Alta, arriverà al Forte Rivon. Durante la passeggiata sarà proposta la lettura di alcuni passi del romanzo futurista “L’alcova d’acciaio” di Filippo Tommaso Marinetti. Ma spostiamoci a Schiavon perché da oggi fino a lunedì, in occasione della festa di San Giovanni, torna la Sagra degli Avanotti.

Andiamo a Vicenza, perché nella giornata di oggi, in occasione della Giornata internazionale della musica e dello yoga, un ricco calendario di eventi animerà la città. E, per finire, una segnalazione per i vicentini che nel fine settimana si troveranno in Toscana. A partire da Grosseto, tra sabato e domenica, in sella a qualsiasi tipologia di moto, si potrà percorrere un itinerario di circa 250 chilometri per arrivare fino a Rimini.

Gabriele Silvestri