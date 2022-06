Previsioni 21-23 giugno: Situazione bloccata con stabilità e afa pesante. Domani qualche piovasco in montagna

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Situazione generale

Situazione meteo ancora bloccata sulla nostra provincia con l’alta pressione africana che ancora domina la scena su gran parte del comparto Mediterraneo. Solo sulle zone interne delle Alpi ci sarà qualche temporale pomeridiano. Caldo e afa che non accennano a diminuire, anzi potranno aumentare.

Martedì 21 giugno

Cielo sereno o poco nuvoloso la mattina. Nel pomeriggio ci sarà un aumento dell’attività cumuliforme sui rilievi. Non si escludono locali piovaschi nelle zone più settentrionali del vicentino. Temperature serali in temporaneo calo in caso di precipitazioni. In pianura pesante sensazione di afa.

Mercoledì 22 giugno

Sarà una bella giornata di sole sul vicentino. Solo nelle ore pomeridiane si vedrà qualche innocua nube lungo la fascia prealpina. Rasserena ovunque la sera. Temperature stazionarie ma umidità e afa ancora in aumento, estremi termici in pianura tra 20 e 34°C.

Giovedì 23 giugno

Tempo soleggiato ovunque la mattina. Nel pomeriggio nubi sparse lungo le Prealpi ma senza precipitazioni di rilievo. Temperature stazionarie. Picchi di 34-35°C.

Tendenza nel lungo termine

Ancora non si vede uno sblocco del tempo. Saranno basse le probabilità di qualche temporale montano. La colonnina del mercurio rimarrà costantemente oltre le medie del periodo.