Previsioni 22-24 ottobre, clima mite con nuovo peggioramento del tempo

Situazione generale

Dopo una breve parentesi soleggiata, una nuova perturbazione in risalita dal Mediterraneo verso il Nord Italia guasterà il tempo a metà settimana anche sul Vicentino. Non saranno fortunatamente precipitazioni abbondanti come negli ultimi episodi. Il clima rimane mite per il periodo con zero termico oltre i 3.000 metri di quota.

Martedì 22 ottobre

La mattina cielo sereno sull’Altovicentino, probabili nubi basse o dense foschie sulle zone meridionali della provincia. Da metà giornata soleggiato su tutto il territorio con temperature gradevoli con punte massime fino a 22/23° in pianura.

Mercoledì 23 ottobre

Cielo coperto fin dall’alba quando le prime pioviggini sparse saranno già presenti sul Bassovicentino. Nel corso della mattinata i fenomeni risaliranno da sud verso Nord coinvolgendo tutta la provincia fino a sera. Saranno precipitazioni tra il debole e il moderato, accumuli previsti previsti generalmente tra 15 e 25 mm di pioggia. Temperature in diminuzione le massime.

Giovedì 24 ottobre

In mattinata saranno ancora possibili delle deboli precipitazioni in via di esaurimento nel corso della giornata. Qualche schiarita la sera in pianura. Temperature stazionarie con valori compresi tra 12° e 18°.

Tendenza nel lungo termine

Un vortice di bassa pressione in entrata sul Mediterraneo centro-occidentale potrebbe portare abbondanti precipitazioni sul nord ovest Italiano, andando a lambire anche il Vicentino.

Nel prossimo aggiornamento saremo più precisi con l’evolversi della situazione per il fine settimana.