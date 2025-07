Previsioni meteo 18-20 luglio, il week end parte con il sereno. Poi tempo variabile

Evoluzione generale

Un promontorio anticiclonico con aria abbastanza calda si protende da sud sull’Europa, con transito del suo asse sull’Italia. Da sabato in poi sono attese correnti un po’ più umide e meno calde dall’Atlantico: sul Veneto dunque il periodo inizia con stabilità e prevalenza degli spazi di sereno per poi proseguire con riduzione dell’escursione termica diurna, fasi di relativa variabilità e qualche possibile precipitazione.

Venerdi 18 luglio

La giornata sarà caratterizzata da cielo sereno in tutta la regione, con solo qualche nuvola sparsa e senza precipitazioni, in montagna e pianura. Stazionarie le temperature in vista del penultimo fine settimana del mese estivo.

Sabato 19 luglio

Cielo dapprima sereno o poco nuvoloso, poi un po’ di variabilità con alcuni addensamenti anche di tipo cumuliforme alternati a spazi di sereno più ampi in pianura. Solo nelle ore pomeridiane si attendono alcune precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale più probabili sulle zone montane, ma possibili localmente anche in pianura; sulle zone montane, non è del tutto escluso qualche locale fenomeno intenso. Temperature Minime senza notevoli variazioni, massime in lieve aumento.

Domenica 20 luglio

In pianura cielo da sereno a poco nuvoloso, in montagna un po’ di variabilità con spazi di sereno più ampi fino al mattino e addensamenti nuvolosi più presenti in seguito. Dalle ore centrali, è possibile qualche fenomeno sulle zone montane, in genere di modesta entità.

Temperature con contenute variazioni di carattere locale tra cui diminuzioni a sud-ovest, aumenti soprattutto riguardo alle minime sulle zone montane e pedemontane nord-orientali.

Previsioni nel lungo termine

Nei primi giorni della prossima settimana si prevede una modesta variabilità, con un po’ di addensamenti nuvolosi alternati a spazi di sereno più ampi in pianura; possibile qualche precipitazione, in genere a carattere di rovescio o temporale; temperature minime in aumento; riguardo alle temperature massime, leggere diminuzioni in quota, aumenti sulla bassa pianura e variazioni poco significative altrove.

