Previsioni 22-25 marzo: pioggia e calo delle temperature da sabato. Lunedì ritorna l’anticiclone

Evoluzione generale

Venerdì 22 marzo pressione in aumento. Successivamente avvicinamento di una depressione attualmente con nucleo al suolo in prossimità dell’Islanda; attese precipitazioni specie nel pomeriggio/sera di sabato e poi un sensibile calo delle temperature.

Lunedì torneranno condizioni anticicloniche.

Tempo previsto

Venerdì 22 marzo. In prevalenza sereno o al più poco nuvoloso per qualche velatura sulle zone montane, locali foschie in veloce dissolvimento, nel corso del pomeriggio tendenza ad aumento della nuvolosità alta, specie in serata.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni; massime in lieve aumento, con valori sopra la media del periodo.

Venti: Deboli/moderati, in alta montagna da nord-ovest e altrove di direzione variabile.

Mare: Calmo.

Sabato 23 marzo. Nella prima metà di giornata cielo poco o parzialmente nuvoloso con nebbie locali di notte e in dissolvimento di mattina. Di pomeriggio nuvolosità in aumento fino a cielo anche coperto. Di sera leggere/moderate diminuzioni della nuvolosità.

Precipitazioni: Fino al mattino assenti. Nella seconda metà di giornata andando da sud a nord probabilità da medio-bassa (25-50%) a alta (75-100%) per piogge da sparse a estese; si tratterà di rovesci e temporali, in esaurimento entro fine giornata. Quota neve inizialmente oltre i 2000 m, in abbassamento fino anche a 1300/1400 m sulle Prealpi e 1100-1200 m sulle Dolomiti.

Temperature: Rispetto a venerdì prima delle precipitazioni saranno senza variazioni di rilievo, eccetto leggeri/moderati aumenti notturni sui monti, mentre poi in calo anche sensibile con minime a tarda sera in alta montagna.

Venti: In alta montagna in rotazione da nord-ovest a sud-ovest col passar delle ore, altrove con direzione variabile. In prevalenza deboli/moderati, a tratti rinforzi con l’arrivo delle precipitazioni.

Mare: Fino al mattino calmo, tra il pomeriggio e la sera da poco mosso a mosso.

Tendenza

Domenica 24 marzo. Alternanza di nuvole e rasserenamenti. A tratti qualche precipitazione, con quota neve attorno ai 1200/1300 m. Temperature in calo.

Lunedì 25 marzo. Non si verificheranno precipitazioni. Cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in calo fino al primo mattino e poi in aumento.

Previsioni a cura di Arpav