Previsioni 23-25 dicembre: neve fino a quote di alta collina

Situazione generale

Fino a questo momento il vicentino ha vissuto un dicembre piuttosto mite e con scarse precipitazioni. Le cose però sembrano cambiare con l’arrivo delle feste natalizie. Una depressione sul Mediterraneo centrale attira aria più fredda dai Balcani. Correnti più umide ed instabili in risalita dall’Adriatico andranno a scontrarsi con quelle più fredde da est generando delle precipitazioni diffuse su tutto il Veneto. Quota neve e temperature in rapido calo.

Martedì 23 dicembre

Cielo grigio sul vicentino con assenza di piogge. Sarà l’ultima giornata mite dai connotati autunnali. Estremi termici in pianura tra 6 e 11 gradi.

Mercoledì 24 dicembre

Tempo in peggioramento fin dal mattino con precipitazioni sparse, in risalita dal basso vicentino verso le Prealpi. Brusco calo delle temperature da ora di pranzo, quando giungeranno da est venti via via più freddi, che faranno calare velocemente la quota neve soprattutto sul medio vicentino occidentale, dove i fiocchi potranno cadere nel pomeriggio/sera già a partire dai 500 metri. Altrove il limite si attesterà tra i 600 e 700 metri. Sono attesi generalmente 10/20 millimetri di pioggia in pianura e altrettanti cm di neve fresca oltre i 1200 metri. Punte superiori sulle Piccole Dolomiti fino a 30/35 centimetri.

Giovedì 25 dicembre

Nella prima parte della mattinata ultime precipitazioni di debole intensità, nevose oltre i 700/900 metri. Tempo in generale miglioramento dal pomeriggio con prime schiarite verso sera. Estremi termici in pianura tra 4 e 8 gradi.

Tendenza nel lungo termine

Bel tempo fino al prossimo fine settimana. Dopo un temporaneo aumento termico causa “caduta” di venti di Föhn dalle Alpi verso le pedemontane, da domenica giungeranno correnti molto fredde da Nord Est di origine russa. Sarà l’inizio di un periodo con temperature sotto la media del periodo.

