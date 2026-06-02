Temporali in arrivo con rischio nubifragi e grandinate: dichiarato lo stato di pre-allarme
Il Centro funzionale decentrato della Regione del Veneto ha dichiarato per l’area che riguarda anche tutta la provincia di Vicenza lo stato di preallarme (arancione) per criticità idrogeologica per temporali e lo stato di attenzione (giallo) per criticità idrogeologica, fino almeno alla mezzanotte di oggi martedì 2 giugno.
Le previsioni meteorologiche indicano infatti per il pomeriggio e la sera di oggi martedì 2 giugno e fino alle primissime ore di domani mercoledì 3 giugno, tempo instabile e perturbato con rovesci e temporali a tratti diffusi; saranno possibili fenomeni localmente intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento e locali grandinate) con quantitativi di precipitazione consistenti o localmente abbondanti specie su Prealpi e pianura.
Laf ase più intensa e con fenomeni più intensi e abbondanti è prevista tra il primo pomeriggio di martedì, a partire dai settori occidentali, alla notte/primissime ore di mercoledì 3 verso i settori orientali. I rovesci e temporali più intensi con possibili precipitazioni anche carattere di nubifragio saranno più probabili tra Prealpi/Pedemontana e pianura-costa. Mercoledì dopo una attenuazione e diradamento dei fenomeni nel corso della notte/mattino, sarà possibile una ripresa dell’instabilità con nuovi rovesci e locali temporali nel corso del pomeriggio. Giovedì 4 giugno è previsto tempo variabile, con assenza o probabilità molto bassa di fenomeni significativi. Venerdì è probabile una nuova fase di instabilità con rovesci e temporali.
Vicenza, al chiuso le manifestazioni per le Madri Costituenti
Le iniziative organizzate dal Comune e da un gruppo di associazioni oggi pomeriggio al parco di via Cattaneo per ricordare le 21 Madri Costituenti si terranno al chiuso, nei vicini Teatro Bixio e Centro Pedagogico, dalle 16.30 alle 20.30. La protezione civile comunale e il comando di polizia locale sono preallertati e pronti a intervenire in caso di necessità. Per eventuali segnalazioni chiamare la centrale operativa del comando di polizia locale allo 0444545311.
– – – – –
L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.
Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.
Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.
Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.