Previsioni 23-25 gennaio: in montagna fino a mezzo metro di neve, fiocchi anche a quote collinari

Situazione Generale

Negli ultimi giorni il nord d’Italia è stato interessato da un promontorio di alta pressione e anche da correnti relativamente fredde che hanno portato le temperature notturne fino a -5 gradi in pianura, in alcuni casi anche più basse. Sul vicentino, dopo 29 giorni senza precipitazioni, siamo giunti al termine di questa lunga fase secca. Correnti umide ed instabili di origine Atlantica stanno entrando nel Mediterraneo, generando minimi depressionari in grado di portare impulsi perturbati anche sul nostro territorio. Viste le attuali basse temperature, inizialmente la quota neve potrebbe essere a quote collinari.

Venerdì 23 gennaio

La giornata inizierà con cielo nuvoloso sul vicentino. In tarda mattinata vedremo i primi deboli fenomeni sul vicentino occidentale in estensione al restante territorio entro ora di pranzo. Non si escludono episodi di pioggia mista a neve sulle pedemontane a 200/300 metri. Nel primo pomeriggio ci sarà una pausa delle precipitazioni. Verso sera un nuovo e più deciso impulso perturbato porterà fenomeni diffusi con quota neve temporaneamente in calo nelle vallate fino a 400/500 metri, leggermente superiori sulle zone esposte alla pianura. In nottata quota neve in lieve rialzo a 600/800 metri. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione. Estremi termici in pianura tra 0 e 6 gradi.

Sabato 24 gennaio

A metà mattina le precipitazioni saranno in esaurimento sulle pianure, successivamente in montagna. Non si escludono parziali e brevi schiarite a metà giornata. Questo primo episodio perturbato terminerà con accumuli nevosi sui rilievi generalmente di 5/10 centimetri a 800 metri e 15/25 centimetri a 1500. A bassa quota sono attesi dai 10 ai 20 millimetri di pioggia. Temperature massime in lieve rialzo. Nella notte inizierà un nuovo peggioramento del tempo.

Domenica 25 gennaio

Giornata generalmente perturbata, con fenomeni intermittenti soprattutto nel pomeriggio. La quota neve in montagna si attesterà sugli 800/900 metri, altri 20/25 centimetri di neve fresca cadranno sopra i 1300 metri. Portando così ad un accumulo totale di 40-50 centimetri in tre giorni. Temperature senza variazioni di rilievo.

Tendenza nel lungo termine

Lunedì tempo incerto con possibili precipitazioni in mattinata. Martedì sera una nuova perturbazione colpirà tutto il vicentino con neve a quote collinari.

