Previsioni 23-25 giugno: qualche temporale e calo delle temperature

Situazione generale

Stiamo vivendo giornate molto calde sul vicentino, si sono registrate temperature massime fino a 35 gradi. Sta terminando però questa prima ondata di calore estiva. Infatti una saccatura atlantica sta valicando le Alpi e venerdì vedremo i suoi effetti anche sul nostro territorio con un deciso calo termico e qualche temporale sparso.

Venerdì 23 giugno

Cielo per lo più velato la mattina ma con nubi cumuliformi in formazione lungo la fascia prealpina, dove a metà giornata si attiveranno le prime celle temporalesche. Tra il pomeriggio e la sera, rovesci e temporali sparsi si riverseranno verso le pianure. Non pioverà ovunque, sarà un peggioramento rapido costituito da fenomeni molto localizzati ma che potrebbero essere anche di forte intensità. Il gran caldo e l’accumulo di energia degli ultimi giorni potrebbe favorire la caduta di grandine, soprattutto in zona Altopiano e pianure del medio-basso vicentino. Temperature in sensibile calo dal pomeriggio con ventilazione sostenuta la sera dai quadranti settentrionali. In tarda serata rasserena ovunque.

Sabato 24 giugno

Dopo gli ultimi giorni caratterizzati da cieli sporchi per l’alto tasso di umidità e per la presenza di sabbie africane in atmosfera, i venti freschi del nord avranno il merito di pulire l’aria e regalarci una giornata limpida dall’ottima visibilità. Temperature nelle medie del periodo con estremi termici tra 17 e 30 gradi.

Domenica 25 giugno

Bella giornata di sole su tutto il vicentino. Temperature gradevoli con punte massime di 31 gradi. Clima ottimo per stare all’aria aperta.

Tendenza nel lungo termine

Per tutta la prossima settimana non si prevedono altre ondate di calore come quella passata. I valori massimi si attesteranno sui 30/32 gradi. Da metà settimana sarà in aumento l’instabilità pomeridiana sui rilievi.