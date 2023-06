Cdm, c’è attesa per le novità sulla sicurezza stradale. La Lega verso “tolleranza zero”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

C’è attesa per il Cdm di oggi in cui si attendono grandi novità in merito alla sicurezza stradale. La Lega spinge per la “tolleranza zero” con sospensione della patente per chi viene fermato dopo aver assunto droghe, per chi è sorpreso alla guida col cellulare, per chi guida contromano o comunque adotta comportamenti ad alta incidentalità. E ancora, divieto assoluto di bere alcol prima di mettersi alla guida, obbligo dell’alcolock per gli ubriachi recidivi e divieto per i neopatentati di guidare auto di grossa cilindrata. Sul tavolo del Governo è atteso anche un disegno di legge sulla ricostruzione post calamità.

Il Mit prevede più garanzie per i ciclisti. Nuove norme anche sulle ztl e chiarezza sugli autovelox, per evitare l’uso di strumenti di rilevazione della velocità non omologati e troppo spesso installati solo al fine di moltiplicare le sanzioni.

E poi norme più stringenti per i monopattini, “che prevedono casco, targa, assicurazione per la sicurezza loro e degli altri. Conto che non faccia miracoli ma salvi vite”, ha dichiarato Salvini. Dovranno anche avere gli indicatori di direzione e potranno circolare solo sulle strade urbane con limiti sotto i 50 chilometri orari. off limits quindi ciclabili e isole pedonali, con multe da 200 a 800 euro in caso di trasgressione. Previsto anche il divieto di sosta sui marciapiedi e i gestori di noleggio avranno l’obbligo di installare sistemi automatici che ne impediscano il funzionamento al di fuori delle aree urbane.

Contemporaneamente si alzano i limiti di velocità in alcuni tratti autostradali. “I concessionari autostradali stanno studiando» su quale tratte autostradali si potrà andare oltre i 130km/h ha aggiunto Salvini. «Laddove c’è un ridotto tasso di incidenti, ci sono alcuni tratti autostradali sostanzialmente a tasso di incidentalità pari allo zero, si potrà, se la norma lo consentirà, superare i 130km/h come in tanti paesi europei”, ha spiegato ancora il ministro Salvini.