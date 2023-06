Spettacolando – Torna Marostica Summer Festival, l’appuntamento che non tradisce le attese

Star internazionali del rock e della pop music, grandi voci italiane e nuovi idoli della scena contemporanea. Marostica Summer Festival, organizzato da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Marostica, giunge alla nona edizione, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi dell’estate italiana, con produzioni uniche e artisti apprezzati da diverse fasce di pubblico.

Il cartellone 2023 presenta Lazza (1 luglio), Hollywood Vampires (2 luglio, unica data italiana), Simply Red (3 luglio), Francesco Renga & Nek (5 luglio), MR.RAIN (6 luglio), l’evento dance ad ingresso gratuito Besame (8 luglio), Mika (12 luglio) e Biagio Antonacci (13 luglio), preannunciando una nuova stagione all’insegna dei grandi eventi e della musica internazionale.

La scorsa edizione del festival ha portato in città oltre 35.000 presenze, un dato che si mira a superare, dopo l’assestamento post Covid. La manifestazione attira un pubblico regionale, ma si registrano anche significative presenze da Emilia Romagna, Lombardia e Trentino Alto Adige. Il 2022 con il magico weekend a settembre del ritorno della Partita a Scacchi a personaggi viventi e con il concerto di Andrea Bocelli è stato un anno straordinario, che ha lasciato il segno nella politica turistica della città. Per l’artista di fama mondiale Andrea Bocelli, il 50% del pubblico (5.000 in totale) era straniero, con presenze da Stati Uniti d’America, Regno Unito e Canada, seguite da Germania, Brasile, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svizzera e Polonia. Ed un effetto simile lo stanno registrando i concerti di Hollywood Vampires e Simply Red con spettatori da diverse regioni italiane (Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Piemonte in primis) e, soprattutto per la band capitanata da Mick Hucknall, anche dall’estero (le prenotazioni provengono da Regno Unito, Olanda, Svizzera e addirittura Brasile).

In merito al cartellone 2023, ad aprire sarà una delle sorprese più esplosive dell’ultimo Festival di Sanremo, oggi al top di tutte le classifiche: Lazza. Considerato uno dei pesi massimi del rap game italiano, in poco tempo ha toccato traguardi assurdi, dai dischi di platino dell’ultimo album Sirio al secondo posto al festival con il singolo Cenere. Con il suo Lazza Ouvertour Summer sarà a Marostica l’1 luglio.

Unica data italiana per gli Hollywood Vampires, la “best bar band in the world” formata dall’attore e musicista Johnny Depp e dalle leggende del rock Alice Cooper, Joe Perry e Tommy Henriksen. Il 2 luglio il supergruppo americano, dopo 4 anni di assenza, torna in Italia con uno strepitoso spettacolo. La tradizione degli Hollywood Vampires è quella di suonare un tributo sfrenato ai grandi eroi perduti della musica e al loro stesso materiale originale, pubblicato nell’album in studio “Rise”.

Dopo un tour stellare nel 2022, anche i Simply Red, capitanati da Mick Hucknall, tornano in Italia. Il 3 luglio si potranno ascoltare i loro classici più amati, tra cui “Stars”, “Holding Back The Years”, “Fairground” e “Money’s Too Tight To Mention”, a conferma della fama di uno dei migliori live di oggi. A maggio il gruppo pubblicherà inoltre il nuovo album Time, anticipato dal primo singolo Better With You.

Francesco Renga e NEK saranno invece i protagonisti del 5 luglio per celebrare insieme rispettivamente i 40 e i 30 anni di carriera artistica: due anniversari tutti da cantare! Una serata che si preannuncia unica e irripetibile, per ripercorrere le incredibili carriere di due artisti che con la loro musica hanno segnato intere generazioni: da “Laura non c’è” ad “Angelo”, da “Fatti avanti amore” a “Il mio giorno più bello nel mondo”, solo alcuni dei brani che Renga e Nek porteranno sul palco.

Altro nome rivelazione del Festival di Sanremo è Mr.Rain che con il brano Supereroi (Warner Music Italy) continua il suo inarrestabile successo. L’artista multiplatino con all’attivo oltre 700 milioni di streaming, 13 dischi di platino e 5 oro, e autore di hit come “Fiori di Chernobyl”, “9.3”, “Meteoriti” e “Ipernova” ha conquistato il grande pubblico e si appresta a riempire le piazze d’Italia con il tour estivo. Tappa a Marostica il 6 luglio.

Non poteva mancare un evento tutto da ballare, ad ingresso gratuito. Sabato 8 luglio arriva Besame, format dedicato alla musica reggaeton e pop dance, con animazione e coreografie mozzafiato. Insomma, una festa d’estate colorata e scatenata, da vivere assieme sulla scacchiera con dj e performer.

Con cinque studio album all’attivo e una raffica di hit internazionali (da Relax Take It Easy a Happy Ending, da We are Golden a Stardust, da Elle Me Dit a Tomorrow), Mika si afferma e conferma come uno dei più originali cantautori pop di questa generazione. Sarà al Marostica Summer Festival il 12 luglio con il suo stile pop e ricercato al tempo stesso.

Infine, uno dei più importanti cantautori italiani, Biagio Antonacci (13 luglio). Ad accompagnare l’artista sul palco una band di otto elementi che darà vita ad uno show all’insegna di brani ormai entrati nel canzoniere italiano come “Convivendo”, “Non so più a chi credere”, “non è mai stato subito”, “Vivimi”, “Sognami”, “Iris” e molto altro.

Marostica Summer Festival sostiene Woman For Freedom donando un quantitativo di biglietti per gli spettacoli a sostegno dell’attività dell’associazione.

I biglietti dei concerti sono disponibili in prevendita nel circuito Ticketone. Inizio concerti ore 21.30. Tutto il programma su marosticasummerfestival.it.

Paolo Tedeschi