Previsioni 24-26 gennaio: flusso mite atlantico accompagnato da varie perturbazioni

Situazione generale

La “porta Atlantica” si è aperta. Un corridoio di correnti umide e miti per il periodo continuano ad insistere sul comparto mediterraneo, e quindi anche sul nord Italia e nel Vicentino. Un “trenino di perturbazioni” più o meno consistenti che ci accompagneranno fino a fine mese. Il clima rimane di stampo autunnale, con cielo grigio, nubi basse e freddo assente sul vicentino.

Venerdì 24 gennaio

Sarà all’insegna delle nebbie e delle nubi basse su gran parte della pianura vicentina. Solo in pedemontana e sui rilievi ci sarà il sole, offuscato solo da qualche velatura di passaggio. Verso sera la nebbia salirà di quota. Clima mite, zero termico intorno ai 2500 metri di quota.

Sabato 25 gennaio

Giornata nebbiosa in pianura o coperta per nubi basse. In quota splenderà il sole, anche se ci saranno delle nubi alte e sottili in transito. Bassa escursione termica sulle pianure con valori compresi tra 4 e 8 gradi. Temperature oltre le medie del periodo.

Domenica 26 gennaio

Già dal primo mattino una perturbazione atlantica arriverà col suo carico di piogge sul vicentino. Fenomeni che insisteranno sul nostro territorio fino al tardo pomeriggio quando gradualmente da Ovest andranno totalmente ad esaurirsi. La neve cadrà in montagna inizialmente oltre i 1500 metri di quota, in calo nel pomeriggio verso i 1200. Sul Vicentino Sono attesi generalmente 5/15 millimetri di pioggia in pianura con punte di 20 sulle fasce pedemontane. Oltre i 1600 metri cadranno fino a 15/20 centimetri di neve fresca. Temperature in flessione solo sui rilievi.

Tendenza nel lungo termine

Maltempo sul vicentino tra lunedì e martedì quando potranno cadere anche 50 millimetri di pioggia sulle pedemontane e molta neve sulle Prealpi. Inizialmente il limite sarà alto intorno ai 1800 metri, in calo il martedì sera verso i 1000/1200.