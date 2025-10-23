Previsioni 24-26 ottobre: torna il sole sul Vicentino

Situazione generale

Nella giornata di giovedì sono caduti sull’alto vicentino fino a 40/50 mm di pioggia. Una rapida perturbazione atlantica che sta lasciando il posto ad ampi rasserenamenti. Al suo seguito le correnti si sono disposte dai quadranti settentrionali, inizialmente si avvertirà a bassa quota un po’ di foenh, il vento tiepido e secco in discesa dalla Alpi che farà aumentare temporaneamente le temperature. Quando questo però smetterà di soffiare, i valori termici.soprattutto notturni, caleranno sensibilmente.

Venerdì 24 ottobre

La giornata inizierà con cielo sereno su tutta la provincia. Nelle ore centrali della giornata modesti addensamenti nuvolosi interesseranno la fascia prealpina. Temperature massime in aumento con punte di 16/17 gradi in pianura.

Sabato 25 ottobre

Inizialmente sul vicentino il cielo si presenterá sereno o poco nuvoloso. Tra il pomeriggio e la sera ci sarà il passaggio di corpi nuvolosi più consistenti che non porteranno fenomeni di rilievo. Nuovi rasserenamenti in nottata. Temperature in calo nei valori minimi. Zero termico a 2400 metri di quota.

Domenica 26 ottobre

Bella mattinata di sole su tutta la provincia. Nel corso della giornata nubi in aumento soprattutto su alto vicentino. Temperature diurne ancora gradevoli. Estremi termici in pianura tra 4 e 16 gradi, valori in linea col periodo.

Tendenza nel lungo termine

Fino a metà della prossima settimana il tempo sarà soleggiato su gran parte del territorio grazie ad una rimonta dell’alta pressione dal Mediterraneo occidentale verso l’Italia. I valori termici rimangono nelle medie previste per fine ottobre.