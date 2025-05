Previsioni 27-29 maggio: una perturbazione di passaggio e poi primi “assaggi” d’estate

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Situazione generale

Un fronte instabile dalla Lombardia si sta portando verso il Veneto. Sarà un passaggio perturbato di breve durata. Al suo seguito avremo un rapido miglioramento delle condizioni meteo. L’ alta pressione delle Azzorre infatti sarà la protagonista del tempo su gran parte dell’Europa centro-occidentale nei prossimi giorni che vedrà un primo assaggio tipicamente estivo della stagione.

Martedì 27 maggio

Sul nostro territorio è atteso un fronte temporalesco già in mattinata. Primi rovesci su Ovest Vicentino in rapido spostamento sul resto della provincia. Le zone più colpite saranno quel Vicentino occidentale e meridionale. Sono attesi generalmente 5/15 mm di pioggia con punte di 20/25. Esaurimento dei fenomeni a metà pomeriggio con ampie schiarite la sera. Temperature massime in calo.

Mercoledì 28 maggio

Sarà una bella giornata di sole sul Vicentino. Poche nubi addossate sui versanti meridionali delle Prealpi nelle ore pomeridiane. La sera si formeranno dei rovesci sparsi sulle Dolomiti trentine che scivoleranno verso l’Altopiano e il massiccio del Grappa. Temperature in aumento. Punte di 24/25 gradi in pianura.

Giovedì 29 maggio

Cielo sereno o poco nuvoloso in pianura. In montagna ci sarà qualche nube in più nella seconda parte della giornata ma il rischio di locali piovaschi sarà alquanto basso. Continua l’aumento termico, massime che tra il medio e basso Vicentino raggiungeranno i 27 gradi.

Tendenza nel lungo termine

Attualmente per il fine settimana il tempo sembra buono con poca instabilità pomeridiana sui monti. Si farà sentire sempre di più la spinta calda dal Mediterraneo occidentale verso il nostro territorio. Tant’è che raggiungeremo i 30 gradi alla nostra pianura.