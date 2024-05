Previsioni 28-30 maggio: settimana tra momenti soleggiati e temporali

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Situazione generale

Dopo due giorni di sole, il vicentino si prepara ad una nuova fase instabile che continuerà a più riprese per tutta la settimana. Non mancheranno le mezze giornate soleggiate, interrotte da temporali anche di forte intensità. Clima gradevole con temperature in media col periodo o leggermente sotto.

Martedì 28 maggio

La provincia si sveglierà sotto rovesci e temporali ma già in tarda mattinata i fenomeni saranno in esaurimento su tutto il territorio. Nel pomeriggio ampie schiarite in arrivo da ovest. Fino a sera alternanza di nubi e sole senza precipitazioni. Gli accumuli più importanti si avranno sul vicentino occidentale con punte di 30/40 mm di pioggia, altrove mediamente dai 10 ai 20 mm. Temperature in calo di 3-4 gradi.

Mercoledì 29 maggio

Sarà una giornata variabile senza fenomeni di rilievo. Le nubi saranno più presenti lungo la fascia prealpina, mentre sul medio e basso vicentino il soleggiamento sarà maggiore. Estremi termici in pianura tra 12 e 23 gradi.

Giovedì 30 maggio

Inizialmente saranno presenti ancora delle schiarite, soprattutto in pianura. Ben presto però la copertura nuvolosa sarà in aumento su tutto il vicentino per l’avvicinarsi di una nuova perturbazione che colpirà la provincia tra il pomeriggio e la sera con rovesci sparsi e qualche temporale. Temperature stazionarie.

Tendenza nel lungo termine

Una goccia fredda in quota scivolerà dal centro Europa verso il nord Italia determinando nel fine settimana un tempo molto instabile sul nostro territorio. Schiarite brevi si alterneranno a momenti di maltempo. Temperature in lieve calo.