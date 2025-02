Previsioni 28 febbraio-2 marzo, debole peggioramento con correnti fredde orientali

Situazione generale

Una discesa di aria fredda da nord est porta dell’instabilità lungo la fascia prealpina e pedemontana. Le temperature in quota sono in calo e con esse anche la quota neve che potrebbe spingersi fin sotto i 1.000 metri. Si tratta di un modesto peggioramento a carattere sparso dove non tutte le zone del Vicentino saranno interessate.

Venerdì 28 febbraio

La mattina il cielo sulla nostra provincia si presenterà poco nuvoloso. Verso metà giornata si svilupperanno nubi cumuliformi lungo la fascia prealpina, dove dal primo pomeriggio fino a sera, vedranno la formazione di locali rovesci a carattere sparso. Più coinvolte la zona delle Piccole Dolomiti e l’Altopiano orientale. La neve cadrà dai 1.000-1.100 metri in calo la sera sui 900. Qualche pioggia arriverà anche sulla pedemontana e alta pianura, tempo generalmente asciutto sul resto della provincia. Temperature in lieve calo.

Sabato 1 marzo

Dopo una pausa dei fenomeni durante la notte, in mattinata ci sarà un po’ di effetto stau sul Vicentino nord occidentale che vedrà l’insistere di deboli fenomeni sui rilievi fino a metà giornata. I fiocchi cadranno dagli 800 metri, imbiancando leggermente le quote superiori. Mentre a 1.000 metri ci sarà una spruzzata di neve, sopra i 1.400 potranno cadere anche 10 cm di neve sulle zone coinvolte da rovesci il giorno precedente. Non tutta la montagna vicentina vedrà precipitazioni. In pianura non sono previsti fenomeni di rilievo. Tra il pomeriggio e la sera si vedrà qualche schiarita sul Vicentino orientale e meridionale. Temperature in ulteriore calo con estremi termici in pianura tra 5 e 10 gradi.

Domenica 2 marzo

Giornata variabile senza precipitazioni. Mentre in montagna le nubi saranno più presenti, in pianura ci saranno ampi spazi soleggiati. Temperature stazionarie.

Tendenza nel lungo termine

Da lunedì la pressione atmosferica sarà in aumento sul nostro territorio e con essa anche le temperature, che si porteranno ben oltre le medie del periodo a metà settimana.