Previsioni 28 novembre-1 dicembre: fine settimana di sole, ritorno delle gelate in pianura

Situazione generale

Stiamo assistendo ad un generale cambio della circolazione dei venti. Negli ultimi giorni siamo stati interessati da correnti umide e miti dai quadranti meridionali che hanno portato molte nubi e qualche pioggia. La situazione sta però cambiando, infatti dall’est Europa sta iniziando ad affluire sul Veneto correnti relativamente più fredde e secche. Assisteremo quindi ad un generale miglioramento del tempo sul vicentino con annesso calo termico, soprattutto nei valori minimi.

Venerdì 29 novembre

La giornata inizierà con nubi basse o nebbie in pianura, mentre in montagna sarà già sereno con ventilazione in aumento dai quadranti orientali. Nel pomeriggio le correnti da est avranno merito di pulire il cielo anche in pianura dove tornerà il sole dopo alcuni giorni. Temperature in lieve calo.

Sabato 30 novembre

Sereno su tutto il territorio vicentino. Aria frizzante da est e visibilità ottima. Clima invernale con minime che torneranno attorno lo zero in pianura e quindi con annesse diffuse brinate. Estremi termici tra 0 e 12 gradi.

Domenica 1 dicembre

Altra bella giornata di sole sulla nostra provincia per merito del rinforzo della’ alta pressione. Le temperature minime saranno ancora in flessione, fino a -1/-2 gradi in pianura.

Tendenza nel lungo termine

Dopo un inizio di settimana ancora soleggiato, tra martedì e mercoledì ci sarà un blando passaggio di correnti umide ed instabili di origine atlantica che potrebbero portare qualche precipitazione, nevosa a quote medie.