Il Natale a Valdagno è all’insegna della tradizione, della solidarietà e delle relazioni

Quest’anno a Valdagno sarà un “Natale con Solidarietà, Tradizione e Relazione”, ma soprattutto sarà un Natale rinnovato, con eventi e attività che animeranno il centro storico a partire da domani, sabato 30 novembre, quando alle 18 il concerto dell’orchestra giovanile “Tutto d’un fiato!” di Progetto Musica accompagnerà l’accensione delle luminarie.

Tra le novità spiccano “stanza del Natale” con laboratori per bambini negli spazi del bar Garibaldi, le “casette delle associazioni” e la presenza tutti i sabati e le domeniche del mercatino di Natale con i gazebo degli hobbisti. Non mancheranno poi spettacoli e musica nelle strade e nelle piazze, grazie anche alla partecipazione dei locali pubblici, gli asinelli di Conny e il trenino di Natale, il vin brûlé, la cioccolata calda e prodotti di pasticceria.

Le vetrine e gli esterni dei negozi saranno abbelliti con addobbi realizzati in collaborazione con la Scuola CFP di Trissino mentre gli spazi sfitti saranno decorati grazie a due giovani artiste volontarie. Per sostenere il commercio viene inoltre proposta la campagna Compera locale: acquistando un biglietto del Cinema Teatro Super, si otterrà uno sconto nei negozi che aderiscono all’iniziativa. Il programma, che proseguirà fino al 6 gennaio, è realizzato in collaborazione con l’Associazione Provaldagno e Le Botteghe del Centro ed è reso possibile grazie alla partecipazione di numerose realtà del territorio.

“La rassegna nasce attraverso un percorso pensato come un vero laboratorio di cittadinanza attiva e si inserisce nel progetto di rinascita del nostro centro storico” sottolinea l’assessore alla cultura Marco Gandini, a nome anche degli altri esponenti dell’Amministrazione che hanno lavorato alla manifestazione (il sindaco Zordan, la vicesindaco Finato e la consigliera comunale Feriotti che si è occupata dell’ideazione e organizzazione della rassegna), della presidente di Provaldagno Emanuela Perin e della presidente delle Botteghe del Centro Maria Grazia Ceolato. “Questo percorso ha saputo coinvolgere tante associazioni, attività commerciali, bar e gruppi di cittadini che si sono resi disponibili a dare il proprio contributo. A loro va il nostro grazie perché, attraverso questa condivisione di intenti, abbiamo costruito una proposta davvero ampia che offrirà tante opportunità per vivere insieme questo speciale periodo dell’anno”.

I laboratori per i bambini

A partire dal primo dicembre, lo spazio Garibaldi ospiterà “La stanza del Natale per i bambini”: dal martedì alla domenica, saranno proposti laboratori artistici e musicali per far rivivere il magico clima delle feste ai più piccoli, e non solo. A condurli saranno la Biblioteca Civica, il Museo Dal Lago, l’Associazione Canalete, l’Associazione Donne di Rose e Le Guide. Grazie agli studenti del liceo artistico saranno svolti anche dei laboratori inclusivi. Come da tradizione diverse attività saranno proposte anche in biblioteca.

Mercatini di Natale

La piazza del Comune si animerà grazie a “Le casette delle associazioni” con circa 25 realtà, tra associazioni e gruppi di volontariato, che faranno conoscere le proprie iniziative e autofinanzieranno i progetti sociali attraverso un mercatino di proposte natalizie. Lungo Corso Italia, il sabato e la domenica, saranno invece allestiti i gazebo degli hobbisti e dei negozianti che non hanno un negozio in centro ma ai quali è stata data la possibilità di avere un loro spazio. Non mancheranno poi, in piazza del Comune, le casette dell’associazione “Botteghe del centro”, del Coro dell’Obante e di prodotti gastronomici e pasticceria. Sotto il portico di Palazzo Festari l’atmosfera natalizia rivivrà grazie al presepe realizzato da Francesco Grendene con le botteghe del centro.

Musica e spettacoli

Sono poi tanti gli appuntamenti che faranno vivere l’atmosfera natalizia in centro. Tra gli eventi sono in programma gli spettacoli “123 Stella!” della Piccionaia (1 dicembre), “La compagnia del fuoco” (7 dicembre), “Arriva Santa Lucia” (13 dicembre), “I tabarri natalizi” con la banda di Cornedo (14 dicembre), “Musiche e danze medievali” (21 e 24 dicembre). Dopo il concerto d’apertura, la musica sarà protagonista con i “DJ Christmas bar”, i concerti dal vivo (Via Garibaldi in musica il 7 dicembre, Bobos Band l’8 dicembre, i Diamanti il 21 dicembre e gli Stellari il 23 dicembre) e una speciale “Valdagno che suona Christmas edition” (24 dicembre) nei vari locali del centro. Musiche natalizie sono in programma anche nelle chiese del Maglio (15 e 19 dicembre) e di San Gaetano (22 e 29 dicembre).