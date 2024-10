Previsioni 29-31 ottobre: settimana di sole, lo zero termico vola verso i 4000 metri

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Situazione generale

Sul vicentino, dopo un lungo periodo grigio e spesso perturbato, il mese di ottobre chiude sotto il dominio dell’alta pressione delle Azzorre che dall’Oceano Atlantico si protende verso l’Europa coprendo tutta la zona centrale del continente e quindi anche il nostro territorio. Per la maggior parte del vicentino ottobre si piazza al secondo posto nei mesi più piovosi del 2024, dietro solo al mese di maggio con punte di 600 millimetri di pioggia sulle Prealpi.

Martedì 29 ottobre

Nella prima mattinata possibile riduzione della visibilità sul medio e basso vicentino con nebbie o dense foschie, in rapido dissolvimento con il levarsi del sole. La giornata trascorrerà con cielo sereno, al più qualche innocua nube bassa lungo la fascia prealpina. Temperature minime in calo, massime in aumento con punte di 22-23 gradi.

Mercoledì 30 ottobre

Giornata serena. Pressione atmosferica in aumento sul nostro territorio e con essa anche con le temperature in quota, mentre in pianura non ci saranno variazioni di rilievo con estremi termici generalmente tra 10 e 22 gradi.

Giovedì 31 ottobre

Ancora soleggiato su tutto il vicentino. Lo zero termico continuerà a salire portandosi nel pomeriggio a quota 4000 metri. Valori incredibili per l’ultimo giorno di ottobre con temperature ben oltre le medie del periodo a tutte le quote.

Tendenza nel lungo termine

Anche nel fine settimana sarà il sole il protagonista sulla nostra provincia. Da domenica si avvertirà un generale calo termico, più sensibile in montagna.