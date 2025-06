Previsioni 3- 5 giugno: temperture sopra la media in pianura, pioggia in montagna

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Evoluzione generale

Fino a giovedì il Veneto si troverà in posizione intermedia tra un’alta pressione a sud-est e una bassa pressione con nucleo tra Europa Settentrionale e Groenlandia; in montagna attese piogge a tratti tutti i giorni, specie sulle Dolomiti, mentre sulla pianura le temperature sopra la media continueranno ad essere la caratteristica meteorologica saliente. Da venerdì circolazione anticiclonica, temperature in aumento.

Pomeriggio/sera di martedi 3 giugno

In pianura cielo in prevalenza poco/parzialmente nuvoloso, su Trevigiano e zone limitrofe di pomeriggio a tratti nuvoloso/coperto con dei piovaschi/rovesci/temporali. In montagna: generalmente nuvoloso, a momenti coperto e a momenti parzialmente nuvoloso; di pomeriggio rovesci/temporali da estesi a locali andando dal Bellunese al Veronese. Su Bellunese, Trevigiano e zone limitrofe localmente non esclusi fenomeni intensi. Temperature sulla pianura più alte rispetto a lunedì e alla media, anche di molto, mentre sui monti in calo anche sensibile e con andamento irregolare rispetto alla media.



Mercoledi 4 giugno

Cielo: Alternanza di nuvole e rasserenamenti.

Precipitazioni: In montagna di pomeriggio probabilità medio-bassa (25-50%) sulle Dolomiti per piogge sparse e bassa (5-25%) sulle Prealpi per piogge locali, si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali. Per il resto assenti.

Temperature: Rispetto a martedì sulla pianura saranno in calo leggero/moderato, sui monti con andamento irregolare e differenze anche sensibili. Valori in prevalenza sopra la media, anche di molto.

Venti: In alta montagna tesi/forti da sud-ovest, altrove deboli/moderati con direzione variabile.

Mare: Poco mosso.



Giovedi 5 giugno

Cielo: Alternanza di nuvole e rasserenamenti.

Precipitazioni: Sulla pianura andando da sud a nord probabilità da bassa (5-25%) per piogge locali a medio-bassa (25-50%) per piogge sparse che a tratti si verificheranno in vari momenti della giornata. Sui monti fino al mattino assenti, dal pomeriggio probabilità medio-alta (50-75%) per piogge diffuse. Si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali.

Temperature: Rispetto a mercoledì sulla pianura saranno senza variazioni di rilievo, sui monti in calo.

Venti: In alta montagna da sud-ovest, da tesi a moderati col passar delle ore. Altrove deboli/moderati con direzione variabile.

Mare: Poco mosso.

Venerdi 6 giugno

Non si verificheranno precipitazioni. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sui monti di pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso. Temperature in aumento, eccetto cali notturni sulla pianura.

Sabato 7 giugno

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sui monti di pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso con qualche pioggia. Temperature in aumento.

Previsioni meteo a cura di Arpav.

