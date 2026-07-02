Previsioni 3-5 luglio: tempo stabile e temperature in graduale aumento

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Situazione generale

Il fronte temporalesco che ha colpito il vicentino nella giornata di mercoledì ha portato qualche danno, tra allagamenti e alberi abbattuti per il forte vento. Come nelle attese la distribuzione dei fenomeni è stata molto sparsa sul territorio. Si va dai 139 millimetri di pioggia di La Guardia (Recoaro) ai 17 di Vicenza, per finire tra le zone meno colpite come Marostica con soli 6 millimetri. L’aria è decisamente cambiata, i venti da nord hanno spazzato l’afa e le temperature tropicali che ci hanno tenuto compagnia nelle ultime due settimane. Finalmente le minime in pianura si sono attestate sui 18-19 gradi, valori in linea col periodo.

Venerdì 3 luglio

Bella mattinata soleggiata e limpida su tutta la provincia. Nel tardo pomeriggio-sera dal Trentino scenderanno degli addensamenti nuvolosi verso la pianura vicentina. Non sono attesi fenomeni di rilievo. Temperature in lieve aumento con estremi termici tra 18 e 32 gradi.

Sabato 4 luglio

Nelle prime ore della mattina ci sarà ancora residua nuvolosità, in diradamento col passare delle ore, fino a cielo sereno o poco nuvoloso nella seconda parte della giornata. Temperature minime in leggero aumento, massime stazionarie.

Domenica 5 luglio

Sarà una bella giornata di sole sul vicentino. Poche nubi pomeridiane sulle Prealpi con tempo stabile. Zero termico intorno ai 4000 metri di quota, temperature massime in pianura fino a 33 gradi.

Tendenza nel lungo termine

Durante la prossima settimana il nord est italiano si troverà a metà strada tra correnti fresche nord occidentali in discesa verso l’Austria e una nuova forte ondata di calore che dal sud della Francia coinvolgerà anche il nord ovest Italiano. Attualmente sul vicentino non sono previste precipitazioni in pianura, non si escludono invece locali temporali di calore sulle zone montane.